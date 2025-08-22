Chile activó alerta de tsunami tras terremoto de 7,5 de magnitud que sacudió el paso de Drake entre Sudamérica y la Antártida

Un terremoto de magnitud 7,5 se sintió la noche de este jueves en la región de Magallanes y la Antártida chilena, lo que generó un estado de "precaución" por el riesgo de un posible tsunami, de acuerdo con el servicio de emergencias.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, no obstante, indicó que no había peligro de tsunami tras el terremoto de magnitud 7,5 registrado el jueves en el paso de Drake, entre Sudamérica y la Antártida, tras su breve alerta para las zonas costeras chilenas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) revisó a la baja la magnitud del movimiento, que inicialmente había sido de 8, y añadió que se produjo a una profundidad de 11 kilómetros.

El terremoto se produjo a más de 700 km al sureste de la ciudad argentina de Ushuaia, de unos 57.000 habitantes, según el USGS.

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) emitió una alerta de tsunami para su territorio antártico después de que el movimiento se produjera a 258 km (160 millas) al noroeste de la Base Frei, según informó en un boletín.

El sismo ocurrió a las 22H16 locales (02H16 GMT del viernes). Se localizó a 258 kilómetros al noreste de la base Presidente Frei, ubicada en la isla Rey Jorge, en la península antártica, informó por su parte el Centro Sismológico Nacional en un reporte.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) calificó el sismo de "mediana intensidad", y dijo que se estableció el "estado de precaución" en el territorio antártico ante el riesgo de un eventual tsunami.

Una fuente del ministerio del Interior indicó a agencias internacionales que no "hay peligro para (la región de) Magallanes", la zona habitada más austral del continente americano.

El estado de precaución "establece abandonar las zonas de playa" y "orillas rocosas" del territorio antártico nacional, según el Senapred.

La base presidente Eduardo Frei es administrada por la Fuerza Aérea de Chile y forma parte de un complejo mayor donde también se encuentra emplazado un aeródromo que brinda servicios de control de tránsito aéreo y operaciones de vuelo en la Antártida.