Miércoles, 20 de agosto de 2025
Antártida

Turismo en la Antártida ya está generando contaminación en una cantidad diez veces mayor que hace 40 años, según estudio

agosto 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Panorámica de la Antártida (AFP)
Panorámica de la Antártida (AFP)
Uno de los autores de la investigación menciona que un solo turista "puede contribuir a acelerar el derretimiento de alrededor de 100 toneladas de nieve".

El impacto del turismo llegó hasta uno de los lugares más inhóspitos e inhabitados del planeta Tierra: la Antártida, continente más austral de la Tierra, situado en el Polo Sur.

Un estudio publicado este miércoles en la revista Nature Sustainability señala que en las zonas visitadas de la península Antártica se han detectado metales pesados contaminantes en una cantidad diez veces mayor que hace 40 años.

o

En las últimas dos décadas, los turistas aumentaron de unos 20.000 a unos 120.000, según la Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida (IAATO).

"El aumento de la presencia humana en la Antártida genera preocupaciones sobre los contaminantes de la quema de combustibles fósiles en embarcaciones, vehículos, aviones (...) que incluyen partículas que contienen elementos como cromo, níquel, cobre, zinc y plomo", indica la investigación.

Raúl Cordero, científico de la Universidad de Groningen y coautor del estudio, señala que "huellas de metales pesados en la nieve antártica procedentes de la investigación y el turismo".

"La nieve se esté derritiendo más rápido en la Antártida por la presencia de partículas contaminantes en zonas frecuentadas por turistas", explicó.

Asimismo, el experto menciona que un solo turista "puede contribuir a acelerar el derretimiento de alrededor de 100 toneladas de nieve".

Por otro lado, el estudio señala que metales también han aumentado por las expediciones científicas, cuyas estadías más prolongadas pueden impactar hasta 10 veces más que la de un turista.

o

Por otra parte, los autores reconocieron "avances" en la protección de la Antártida como la prohibición de fuelóleo pesado, un derivado del petróleo, o el uso de buques que mezclan electricidad y combustibles fósiles.

La Antártida está perdiendo su masa de hielo y nieve rápidamente también como producto del calentamiento global.

Según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa), el continente blanco pierde 135.000 millones de toneladas de nieve y hielo por año desde 2002.

