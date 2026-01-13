NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Martes, 13 de enero de 2026
Presos políticos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

enero 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, el abogado penalista Zair Mundaray, habló sobre la posibilidad de que régimen venezolano esté llevando a cabo la conocida estrategia de represión política sistemática.

El régimen de Venezuela ha liberado a algunos presos políticos, pero de forma gradual y parcial, generando dudas sobre la totalidad de los liberados y la permanencia de la represión.

o

Por ello, en entrevista con el programa La Tarde de NTN24, el abogado penalista Zair Mundaray, habló sobre la posibilidad de que la narco-dictadura madurista esté replicando la ‘puerta giratoria’ en Venezuela.

“Esto es algo a lo que nos tiene acostumbrada la dictadura venezolana, la opacidad caracteriza al régimen”, dijo Mundaray.

o

“Hay desorden absoluto en el sistema (penitenciario) y de reacomodo que los jueces no saben a quién responder y cómo llevar a cabo esta tarea en este momento, porque Cilia Floren lo había controlado por mucho tiempo”, aseveró el entrevistado.

“Rige el desorden, rige la opacidad... El régimen está sacando a presos comunes y a varios exafínes al régimen que cayeron por corrupción para también contabilizarlos (dentro de las excarcelaciones)”, acotó.

¿A qué se le conoce como ‘puerta giratoria’?

Es un término acuñado por la sociedad civil venezolana para describir una estrategia de represión política sistemática.

o

Consiste, puntualmente, en un ciclo de detenciones y liberaciones selectivas: mientras el régimen venezolano libera a un grupo de presos políticos (generalmente para reducir la presión internacional o durante procesos de negociación), simultáneamente detiene a nuevas personas por motivos similares.

Temas relacionados:

Presos políticos

Entrevistas NTN24

Zair Mundaray

Maduro

Cae Maduro en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen está jugando con nuestras esperanzas y con las familias": hija de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Se dio cuenta de que no es intocable": esto fue lo que pasó dentro de la primera audiencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y protestas en Irán - EFE
Estados Unidos e Irán

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

Captura de Nicolás Maduro (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Se dio cuenta de que no es intocable": esto fue lo que pasó dentro de la primera audiencia de Maduro en EE. UU.

Protestas por presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos en Venezuela

Hija de Xiomara Ortiz denuncia que cifra de presos políticos en Venezuela es mayor a la que se reporta: "Algo que está creciendo"

Ilustración de Nicolás Maduro ante una corte de Nueva York.
Juicio contra Maduro

Esta es la transcripción completa de la comparecencia de Nicolás Maduro ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York: revela tensos momentos y la estrategia de la defensa

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

"El régimen está jugando con nuestras esperanzas y con las familias": hija de presos políticos en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez/ Chavistas armados - Fotos EFE
Régimen venezolano

"La estructura criminal sigue activa y operando bajo el miedo. Es el colapso de una tiranía": Orlando Moreno de Vente Venezuela sobre recientes detenciones arbitrarias del régimen

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Daniel Noboa - AFP
Ecuador

Decretan estado de excepción en nueve provincias de Ecuador ante "grave conmoción interna"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez/ Chavistas armados - Fotos EFE
Régimen venezolano

"La estructura criminal sigue activa y operando bajo el miedo. Es el colapso de una tiranía": Orlando Moreno de Vente Venezuela sobre recientes detenciones arbitrarias del régimen

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) | Foto: AFP
Deportes

Nuevos allanamientos a las sedes de la Asociación de Fútbol Argentina: ahora por investigación por evasión fiscal

Daniel Noboa - AFP
Ecuador

Decretan estado de excepción en nueve provincias de Ecuador ante "grave conmoción interna"

Claudia Sheinbaum | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

La presidente Claudia Sheinbaum pide que Maduro tenga un "juicio justo" en Estados Unidos

Presos políticos en Venezuela | AFP
Presos políticos en Venezuela

“Nadie puede imaginarse qué puede significar tener desaparecido su familiar por tantísimo tiempo”: madre del preso político venezolano Carlos Marcano

Sarah Dzafce | Foto: EFE
Finlandia

Miss Finlandia fue destituida de su título tras publicar polémica fotografía con gestos racistas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre