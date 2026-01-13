¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

El régimen de Venezuela ha liberado a algunos presos políticos, pero de forma gradual y parcial, generando dudas sobre la totalidad de los liberados y la permanencia de la represión.

Por ello, en entrevista con el programa La Tarde de NTN24, el abogado penalista Zair Mundaray, habló sobre la posibilidad de que la narco-dictadura madurista esté replicando la ‘puerta giratoria’ en Venezuela.

“Esto es algo a lo que nos tiene acostumbrada la dictadura venezolana, la opacidad caracteriza al régimen”, dijo Mundaray.

“Hay desorden absoluto en el sistema (penitenciario) y de reacomodo que los jueces no saben a quién responder y cómo llevar a cabo esta tarea en este momento, porque Cilia Floren lo había controlado por mucho tiempo”, aseveró el entrevistado.

“Rige el desorden, rige la opacidad... El régimen está sacando a presos comunes y a varios exafínes al régimen que cayeron por corrupción para también contabilizarlos (dentro de las excarcelaciones)”, acotó.

¿A qué se le conoce como ‘puerta giratoria’?

Es un término acuñado por la sociedad civil venezolana para describir una estrategia de represión política sistemática.

Consiste, puntualmente, en un ciclo de detenciones y liberaciones selectivas: mientras el régimen venezolano libera a un grupo de presos políticos (generalmente para reducir la presión internacional o durante procesos de negociación), simultáneamente detiene a nuevas personas por motivos similares.