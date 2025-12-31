Ciudadanos nacidos en este país están siendo investigados por el Gobierno Trump debido a posibles fraudes que podrían conducir a sanciones permanentes

El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el martes que estaba auditando casos de inmigración que involucraban a ciudadanos estadounidenses de origen somalí para detectar fraudes que pudieran llevar a la desnaturalización o revocación de la ciudadanía

"Según la ley estadounidense, si una persona obtiene la ciudadanía de forma fraudulenta, esto constituye motivo de desnaturalización", declaró la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado publicado inicialmente por Fox News y republicado por la Casa Blanca en redes sociales.

Los casos de desnaturalización, cabe resaltar, son poco frecuentes y pueden demorar años. Según el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, entre 1990 y 2017 se presentaron alrededor de 11 casos al año.

Desde que asumió su segundo mandato en enero de 2025, Trump ha seguido una política migratoria de línea dura que incluye una estricta campaña de deportación, revocaciones de visas y tarjetas verdes y la revisión de publicaciones en las redes sociales y discursos anteriores de inmigrantes.

Grupos de derechos humanos condenan ampliamente las políticas de Trump, alegando que limitan derechos como el debido proceso y la libertad de expresión. Mientras que Trump y sus aliados, por su parte, afirman que estas políticas buscan mejorar la seguridad nacional.

En las últimas semanas, funcionarios federales han descrito a la comunidad somalí de Minnesota como un foco de fraude que involucra millones de dólares federales destinados a servicios sociales.

Defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que el gobierno está utilizando las investigaciones de fraude como excusa para atacar a los inmigrantes somalíes de forma más amplia.

El director del FBI, Kash Patel, contó el domingo que la oficina ha "aumentado" recursos y personal de investigación a Minnesota en el último ejemplo de las investigaciones de fraude de la administración Trump que se han centrado en los inmigrantes somalíes del estado.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos anunció por separado el martes la congelación de todos los pagos de guarderías a Minnesota.

Añadió que, de ahora en adelante, todos los pagos de la Administración para Niños y Familias del departamento a nivel nacional "requerirán una justificación y un recibo o comprobante fotográfico antes de enviar el dinero a un estado".

En respuesta, el gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, sostuvo que su gobierno estatal "ha pasado años tomando medidas enérgicas contra los estafadores" y que Trump estaba "politizando el tema para desfinanciar programas que ayudan a los habitantes de Minnesota".