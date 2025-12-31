NTN24
Miércoles, 31 de diciembre de 2025
Miércoles, 31 de diciembre de 2025
Trump

Lanzamiento del celular dorado de 'Trump Mobile' se pospone: este es el precio con el que se comercializará

diciembre 31, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Trump en redes - Foto EFE
Trump en redes - Foto EFE
El equipo de atención al cliente de la empresa dijo al Financial Times que el reciente cierre de Gobierno de Estados Unidos había afectado el proceso.

Trump Mobile, el operador móvil virtual y marca de telecomunicaciones lanzada por la Organización Trump en 2025, ha postergado los planes de lanzar su teléfono inteligente de color dorado a finales de año, informó el miércoles el periódico británico Financial Times.

La empresa familiar de Donald Trump licenció su nombre para lanzar en junio un servicio de telefonía móvil en los Estados Unidos y un smartphone, llamado T1, bajo la marca Trump Mobile.

o

El precio con el que se comercializará el T1, primer smartphone de Trump Mobile, será de 499 dólares, de acuerdo con lo informado por la compañía.

Esta iniciativa, entretanto, es la última de una serie de esfuerzos de los hijos del presidente republicano para monetizar la marca Trump.

El equipo de atención al cliente de la empresa dijo al Financial Times que el reciente cierre de Gobierno de Estados Unidos había interrumpido los envíos y advirtió que había una "gran posibilidad" de que el dispositivo no se enviara este mes.

La organización había prometido un teléfono de color dorado, aunque aún no está claro quién lo fabricaría, pues Estados Unidos tiene poca producción nacional de teléfonos inteligentes.

Trump Mobile había lanzado una red con un precio de $47.45 al mes. Su sitio web indicaba que los clientes podían reservar el teléfono por una tarifa de $100, con entrega prevista para este año.

El mercado estadounidense de teléfonos inteligentes, entretanto, es uno de los más saturados del mundo, dominado por gigantes como Apple y Samsung.

Casi todos los dispositivos vendidos en el país norteamericano se fabrican en el extranjero, principalmente en China, Corea del Sur y, cada vez más, en India y Vietnam.

o

El dispositivo fue presentado por la empresa como uno con "valores patrióticos" que ofrece llamadas gratuitas a militares y sus familias en el extranjero, con un plan de llamadas ilimitadas y datos de navegación en lo que promete ser un servicio "totalmente estadounidense", aunque algunos tienen dudas sobre esa afirmación.

Temas relacionados:

Trump

Celulares

Celular

Lanzamientos

Tecnología

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto explica el alcance de los drones iraníes por los que EE. UU. sancionó a empresas de Venezuela acusándolas de "proliferar armas mortales"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Lluvia de meteoros Gemínidas en 2023 - Foto AFP/ Banderas de Colombia y Venezuela - Fotos Canva
Lluvia de estrellas

Horarios y fechas de diciembre para ver desde Colombia y Venezuela el punto máximo de la impresionante lluvia de meteoros Gemínidas

La plataforma X (Twitter) fue multada en Europa - AFP
Redes sociales

Marco Rubio criticó a la Unión Europea por multa a la red social X de Elon Musk y dijo que es un "ataque contra el pueblo estadounidense"

Inteligencia Artificial / FOTO: Captura de pantalla
Inteligencia Artificial

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
El Helicoide

Alfredo Díaz, preso político del régimen de Maduro, murió tras más de un año en el Helicoide y luego de semanas de pedir atención médica

Despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe - Foto: EFE
Estados Unidos y Maduro

“No creo que haya invasión total a Venezuela, pero Washington si está buscando un cambio”: exfuncionario del departamento de Estado de EE. UU.

Microplástico

Calentamiento global agravará la dispersión de plásticos y sus impactos, alertan expertos

Policía - Foto de referencia de EFE
Perú

Diez universitarios mueren en medio de un incendio en un restaurante en Perú

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Presos políticos

"Vivía en condiciones que no son aceptables para un ser humano": hija de Alfredo Díaz, preso político que murió bajo custodia del régimen de Maduro

Donald Trump - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Trump asegura que no necesita del Congreso de Estados Unidos para llevar a cabo ataques en Venezuela: "Solo espero que no lo filtren"

Entrenamiento Real Madrid - Foto AFP
Real Madrid

Alarma merengue: figura fundamental del Real Madrid se ausentó del entrenamiento previo al duelo contra el Manchester City por Champions League

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre