Lanzamiento del celular dorado de 'Trump Mobile' se pospone: este es el precio con el que se comercializará

Trump Mobile, el operador móvil virtual y marca de telecomunicaciones lanzada por la Organización Trump en 2025, ha postergado los planes de lanzar su teléfono inteligente de color dorado a finales de año, informó el miércoles el periódico británico Financial Times.

La empresa familiar de Donald Trump licenció su nombre para lanzar en junio un servicio de telefonía móvil en los Estados Unidos y un smartphone, llamado T1, bajo la marca Trump Mobile.

El precio con el que se comercializará el T1, primer smartphone de Trump Mobile, será de 499 dólares, de acuerdo con lo informado por la compañía.

Esta iniciativa, entretanto, es la última de una serie de esfuerzos de los hijos del presidente republicano para monetizar la marca Trump.

El equipo de atención al cliente de la empresa dijo al Financial Times que el reciente cierre de Gobierno de Estados Unidos había interrumpido los envíos y advirtió que había una "gran posibilidad" de que el dispositivo no se enviara este mes.

La organización había prometido un teléfono de color dorado, aunque aún no está claro quién lo fabricaría, pues Estados Unidos tiene poca producción nacional de teléfonos inteligentes.

Trump Mobile había lanzado una red con un precio de $47.45 al mes. Su sitio web indicaba que los clientes podían reservar el teléfono por una tarifa de $100, con entrega prevista para este año.

El mercado estadounidense de teléfonos inteligentes, entretanto, es uno de los más saturados del mundo, dominado por gigantes como Apple y Samsung.

Casi todos los dispositivos vendidos en el país norteamericano se fabrican en el extranjero, principalmente en China, Corea del Sur y, cada vez más, en India y Vietnam.

El dispositivo fue presentado por la empresa como uno con "valores patrióticos" que ofrece llamadas gratuitas a militares y sus familias en el extranjero, con un plan de llamadas ilimitadas y datos de navegación en lo que promete ser un servicio "totalmente estadounidense", aunque algunos tienen dudas sobre esa afirmación.