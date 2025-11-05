Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso sexual callejero durante un evento público cerca al palacio presidencial
👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS
Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso sexual callejero durante un evento público cerca al palacio presidencial.
Cuando la mandataria, de 63 años, se dirigía a pie a un evento cerca del palacio presidencial, un sujeto se acercó a ella, la tocó de manera indebida e intento besarla.
Mientras la jefa de Estado saludaba a los simpatizantes y se tomaba fotos con ellos en el centro de la capital mexicana, el hombre le pasó un brazo encima del hombro mientras con el otro le tocó la cadera y el pecho, además de intentar besarla en el cuello.
En los videos que han circulado en redes sobre el incidente se ve que un miembro de la Ayudantía Presidencial, responsable de resguardar a la mandataria, se acercó y apartó al hombre, quien mostraba comportamientos erráticos.
Pese a la agresión, Sheinbaum trató con gentileza al sujeto y accedió a tomarse una fotografía con él para luego darle una palmada en la espalda y continuar con su recorrido, según muestra uno de los videos.
Autoridades de seguridad reportaron posteriormente la detención del agresor, identificado como Uriel Rivera, quien fue puesto a disposición de la fiscalía de delitos sexuales.
Horas después, la titular de la Secretaría de las Mujeres del país, Citlali Hernández, emitió un pronunciamiento de repudio a la agresión contra la mandataria.
"Repudiamos el acto que vivió hoy nuestra presidenta" , escribió Hernández en X, donde denunciaba además la "visión machista" y la normalización que algunos hombres hacen de la irrupción al espacio personal y al cuerpo de las mujeres.
El acoso contra Sheinbaum, cuyo gobierno alza la bandera de la defensa de las mujeres contra la discriminación y la violencia, pone de realce una problemática latente en México.
Un 70% de las mexicanas de más de 15 años han experimentado alguna agresión al menos una vez en su vida , según datos de ONU Mujeres.
Además, si se suman feminicidios y homicidios dolosos, los asesinatos de niñas y mujeres promedian 10 por día, indica la ONU.