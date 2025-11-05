Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso sexual callejero durante un evento público cerca al palacio presidencial.

Cuando la mandataria, de 63 años, se dirigía a pie a un evento cerca del palacio presidencial, un sujeto se acercó a ella, la tocó de manera indebida e intento besarla.

Mientras la jefa de Estado saludaba a los simpatizantes y se tomaba fotos con ellos en el centro de la capital mexicana, el hombre le pasó un brazo encima del hombro mientras con el otro le tocó la cadera y el pecho, además de intentar besarla en el cuello.

En los videos que han circulado en redes sobre el incidente se ve que un miembro de la Ayudantía Presidencial, responsable de resguardar a la mandataria, se acercó y apartó al hombre, quien mostraba comportamientos erráticos.

Pese a la agresión, Sheinbaum trató con gentileza al sujeto y accedió a tomarse una fotografía con él para luego darle una palmada en la espalda y continuar con su recorrido, según muestra uno de los videos.

Autoridades de seguridad reportaron posteriormente la detención del agresor, identificado como Uriel Rivera, quien fue puesto a disposición de la fiscalía de delitos sexuales.

Horas después, la titular de la Secretaría de las Mujeres del país, Citlali Hernández, emitió un pronunciamiento de repudio a la agresión contra la mandataria.

"Repudiamos el acto que vivió hoy nuestra presidenta" , escribió Hernández en X, donde denunciaba además la "visión machista" y la normalización que algunos hombres hacen de la irrupción al espacio personal y al cuerpo de las mujeres.

El acoso contra Sheinbaum, cuyo gobierno alza la bandera de la defensa de las mujeres contra la discriminación y la violencia, pone de realce una problemática latente en México.

Un 70% de las mexicanas de más de 15 años han experimentado alguna agresión al menos una vez en su vida , según datos de ONU Mujeres.

Además, si se suman feminicidios y homicidios dolosos, los asesinatos de niñas y mujeres promedian 10 por día, indica la ONU.