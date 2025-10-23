NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"No estamos de acuerdo": presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, sobre ataques de Estados Unidos contra presuntas narcolanchas

octubre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
La mandataria mexicana se refirió al despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales contra carteles de la droga durante su habitual rueda de prensa matutina.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, se refirió este jueves a los ataques de Estados Unidos en aguas internacionales en contra de embarcaciones que presuntamente transportaban drogas.

Durante su habitual rueda de prensa matutina, Sheinbaum dijo que su país está en desacuerdo con dichas operaciones adelantadas por la Administración del presidente republicano Donald Trump.

“Obviamente no estamos de acuerdo. Hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal o armas en aguas internacionales. Y así lo hemos manifestado al Gobierno de los Estados Unidos”, comentó.

Desde hace varias semanas, el gobierno del presidente Trump viene adelantando un despliegue militar en el Caribe con el que ha logrado destruir varias presuntas narcolanchas.

El miércoles, Washington anunció que llevó a cabo dos ataques contra lanchas de presuntos narcotraficantes en el Pacífico oriental, sin dejar sobrevivientes.

Se trata de los dos primeros ataques en esta zona desde que comenzaron los operativos en aguas internacionales en contra de los carteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

Según los reportes de las autoridades estadounidenses, al menos 37 presuntos narcotraficantes habrían muerto en un total de nueve ataques en aguas del Caribe y el Pacífico.

Desde que inició su ofensiva contra carteles de la droga en el mar, Trump ha sido cuestionado por la legalidad de dichos ataques, aunque asegura tener la autoridad legal para lanzar su ofensiva contra los carteles y recientemente dijo que podría buscar la aprobación del Congreso para cualquier operación vía terrestre.

“Sí, tenemos autoridad legal”, dijo en la oficina oval tras ser cuestionado por dichas operaciones.

Los ataques de Estados Unidos han sido cuestionados en la región por algunos mandatarios, como Gustavo Petro de Colombia, quien acusó a Trump de "llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales" que "violan el derecho internacional".

