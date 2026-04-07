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Martes, 07 de abril de 2026
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Maduro capturado

Juez del caso contra Maduro en EE. UU. determinó que evidencia "no podrá compartirse con ningún acusado nombrado que aún no haya sido detenido"

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Captura del dictador venezolano Nicolás Maduro - Fotos: X
Captura del dictador venezolano Nicolás Maduro - Fotos: X
Se conoció un documento judicial con fecha del martes 7 de abril en el que se indica que "el Gobierno deberá presentar una orden de protección actualizada de conformidad" a la medida.

El juez del caso contra Nicolás Maduro en Estados Unidos, Alvin Hellerstein, determinó que no se podrá compartir las evidencias con otros coacusados como Diosdado Cabello o alias Nicolasito, hijo del dictador venezolano.

Hellerstein ha ordenado restringir el acceso a pruebas clave, impidiendo así que coacusados no detenidos puedan conocer la evidencia probatoria, una decisión que fortalece la estrategia de la Fiscalía.

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De acuerdo con un documento judicial con fecha de este martes 7 de abril, "el material de divulgación no podrá compartirse con ningún acusado nombrado que aún no haya sido detenido en este caso ni con el abogado de dicho acusado" y que "no es necesario compartir el material de divulgación para preparar la defensa".

Por otro lado, el documento precisa que "el Gobierno deberá presentar una orden de protección actualizada de conformidad con esta orden".

El miércoles 1 de abril, la defensa de Maduro y su esposa, Cilia Flores, presentó formalmente ante el juez federal una moción para acceder y compartir las pruebas del caso con otros coacusados que permanecen prófugos.

La moción argumentaba que restringir el acceso a la evidencia estaría "maniatando la capacidad de investigación" de los abogados defensores.

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El escrito presentado a Hellerstein en Nueva York señalaba que "como la acusación vincula a Maduro con estos individuos entre los 19 delitos alegados, es imposible preparar una defensa que sea completa sin consultarles".

Entre los nombres mencionados en el documento destacan figuras clave de la cúpula chavista actualmente prófugos: Diosdado Cabello, actual ministro del Interior del régimen venezolano; Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador; Ramón Rodríguez Chacín, exgobernador chavista; y Héctor Ruchtenford Guerrero Flores, criminal conocido como ‘Niño Guerrero’.

Tras ser capturados el 3 de enero en una operación de Estados Unidos en Venezuela, Maduro y Flores fueron llevados a Nueva York para responder por "narcoterrorismo", entre otros delitos.

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