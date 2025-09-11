Una nueva isla emerge en Alaska: el histórico hallazgo registrado por la NASA

Alaska es reconocida como una de las regiones más frías del planeta, capaz de alcanzar temperaturas extremas de hasta 62°C en su interior. Sin embargo, el deshielo que se ha intensificado durante los últimos años está reconfigurando su geografía a un ritmo inesperado.

La NASA confirmó que, en pleno verano de 2025, en el sureste del estado apareció una isla formada tras la separación del glaciar Alsek de una montaña conocida como Prow Knob.

La ruptura transformó el paisaje en cuestión de semanas. El glaciar, que durante décadas mantuvo conexión con el macizo, retrocedió lo suficiente para que las aguas del lago Alsek rodearan por completo una porción de tierra de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados.

De esta forma, lo que antes era parte de la masa continental quedó aislado, convirtiéndose en una nueva isla.

¿Cómo paso de ser hielo a una isla?

El proceso no ocurrió de la noche a la mañana. A mediados del siglo XX, el hielo aún cubría esa zona, pero la retirada progresiva de los afluentes que alimentaban al Alsek fue ampliando el lago. Con el retroceso del vecino glaciar Grand Plateau, la transformación se aceleró hasta materializarse entre el 13 de julio y el 6 de agosto de 2025.

Las imágenes satelitales de las misiones Landsat 5 y Landsat 9 muestran con claridad cómo el lago Alsek pasó de cubrir 45 a más de 75 kilómetros cuadrados en apenas cuatro décadas.

Un análisis de National Geographic advierte que este no es un caso aislado: los lagos Harlequin y Grand Plateau, igualmente alimentados por glaciares en retirada, han duplicado su extensión desde 1984. “El patrón es claro y sostenido, y plantea serias preguntas sobre el futuro del hielo en Alaska y sus impactos en los ecosistemas y en el nivel del mar”, afirma el informe.

Prow Knob, ahora isla, estaba allí, unida a la masa continental, esperando el momento en que el deshielo la dejara al descubierto. Su aparición se convierte en un símbolo tangible de cómo el cambio climático no solo derrite el hielo, sino que también redibuja, los mapas del mundo, esto según el artículo de la NASA.