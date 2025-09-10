Debate en la NASA: científicos analizan misteriosas señales de vida en Marte que dividen opiniones

El rover Perseverance de la NASA detectó nuevas e intrigantes características en Marte durante su exploración del valle de Neretva, un antiguo cauce fluvial que desembocaba en el cráter Jezero.

Entre los hallazgos se encuentran compuestos basados en carbono, además de manchas superficiales y nódulos en las rocas, estructuras que en la Tierra suelen asociarse con rastros de vida microbiana.

En una conferencia de prensa realizada en la sede de la NASA en Washington D.C., Sean Duffy, administrador interino de la agencia, destacó la relevancia del hallazgo. “Esta podría ser la señal más clara de vida que hayamos encontrado jamás en Marte”, afirmó.

La noticia generó un debate inmediato dentro de la comunidad científica. La Dra. Nicky Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas, resaltó la magnitud del descubrimiento:

“Estamos un paso más cerca de responder una de las preguntas más profundas de la humanidad: ¿estamos realmente solos en el universo?”, indicó.

Sin embargo, matizó sus declaraciones mencionando que “es una señal”. “Es una especie de señal residual. No es vida en sí. Y ciertamente podía haber sido de vida antigua”.

Por su parte, el Dr. Joel Hurowitz, primer autor del artículo publicado y especialista en geoquímica y ciencias planetarias de la Universidad Stony Brook, advirtió que aún es necesario ser cautelosos.

“La razón por la que no podamos afirmar que esto sea más que una posible biofirma es que existen procesos químicos que puedan causar reacciones similares en ausencia de biología”, consideró.

Sin embargo, los investigadores anunciaron que continuarán sus estudios en áreas que pudieron experimentar reacciones químicas comparables en el pasado, con el objetivo de esclarecer el origen de estas formaciones.

Sobre el camino a seguir, Hurowitz fue enfático: “Debemos ser conservadores y mantener la posible designación de biofirma hasta que se puedan realizar futuras investigaciones y análisis en la Tierra sobre la muestra recolectada de esta formación geológica”.