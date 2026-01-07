Colectivo madurista lanza amenaza a los venezolanos tras la captura del dictador: "Se viene 'Tun-Tun', no vamos a permitir más traidores"

Durante las últimas horas circula un video de un colectivo madurista que lanza una serie de amenazas en sus redes sociales.

El colectivo “advierte” que “serán capturados” los venezolanos que estén de acuerdo con la captura de Maduro.

“Señores, presten atención, pare la oreja... Dentro del territorio venezolano, todo aquel que haya apoyado un ataque de parte del Gobierno de los Estados Unidos, contra nuestra amada Venezuela, va a ser capturado”, inició.

“Ustedes ha escuchado el ‘Tun-Tun’, ¿quién es?’... Pero no es ‘gente de paz’. Es gente que viene a hacer justicia... No vamos a permitir más traidores”, acotó.

¿Qué son los colectivos en Venezuela?

Son organizaciones de civiles que actúan como grupos de choque o fuerzas paraestatales en apoyo a la mal llamada “Revolución Bolivariana”.

Aunque algunos se presentan como organizaciones comunitarias dedicadas a actividades sociales, son ampliamente reconocidos por su rol como el brazo armado civil del chavismo.

Esta figura, vale decir, surgió formalmente alrededor de 2001 tras el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, y se considera la evolución de los antiguos "Círculos Bolivarianos".

A la fecha, amenazan zonas populares, vigilando a la población y limitando la expresión política opositora.

Entretanto, en varios sectores, controlan la distribución de alimentos subvencionados (CLAP) y otros servicios básicos, y utilizan estos recursos como herramienta de control social.

Tras la captura del tirano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, los colectivos patrullan las calles de la nación caribeña en un intento de sembrar terror en quienes anhelan un cambio de dirección en materia política.