NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Miércoles, 07 de enero de 2026
Colectivos

Colectivo madurista lanza amenaza a los venezolanos tras la captura del dictador: "Se viene 'Tun-Tun', no vamos a permitir más traidores"

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Colectivos de la dictadura venezolana - Fotos: AFP / X
Colectivos de la dictadura venezolana - Fotos: AFP / X
El colectivo "advierte" que "serán capturados" los venezolanos que estén de acuerdo con la captura de Maduro.

Durante las últimas horas circula un video de un colectivo madurista que lanza una serie de amenazas en sus redes sociales.

o

El colectivo “advierte” que “serán capturados” los venezolanos que estén de acuerdo con la captura de Maduro.

“Señores, presten atención, pare la oreja... Dentro del territorio venezolano, todo aquel que haya apoyado un ataque de parte del Gobierno de los Estados Unidos, contra nuestra amada Venezuela, va a ser capturado”, inició.

“Ustedes ha escuchado el ‘Tun-Tun’, ¿quién es?’... Pero no es ‘gente de paz’. Es gente que viene a hacer justicia... No vamos a permitir más traidores”, acotó.

¿Qué son los colectivos en Venezuela?

Son organizaciones de civiles que actúan como grupos de choque o fuerzas paraestatales en apoyo a la mal llamada “Revolución Bolivariana”.

o

Aunque algunos se presentan como organizaciones comunitarias dedicadas a actividades sociales, son ampliamente reconocidos por su rol como el brazo armado civil del chavismo.

Esta figura, vale decir, surgió formalmente alrededor de 2001 tras el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez, y se considera la evolución de los antiguos "Círculos Bolivarianos".

o

A la fecha, amenazan zonas populares, vigilando a la población y limitando la expresión política opositora.

Entretanto, en varios sectores, controlan la distribución de alimentos subvencionados (CLAP) y otros servicios básicos, y utilizan estos recursos como herramienta de control social.

Tras la captura del tirano Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, los colectivos patrullan las calles de la nación caribeña en un intento de sembrar terror en quienes anhelan un cambio de dirección en materia política.

Temas relacionados:

Colectivos

Cae Maduro en Venezuela

Amenaza

Dictadura

Regimen chavista

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El gobernador de Florida habla de la posibilidad de que Maduro enfrente cargos estatales de forma paralela al proceso federal que ya pesa en su contra

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No hay cambio de régimen, es un cambio de las acciones del régimen": legisladores de EE. UU. se pronunciaron sobre la captura de Maduro y lo que viene para Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Venezuela deberá entregar Petróleo a EE. UU. - Fotos. EFE
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

Foto: AFP
El Helicoide

"La justicia tarda, pero llega": familiar de varios presos políticos aplaude la captura de Maduro pero pide la liberación de todos los secuestrados

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

El Helicoide | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

"No lo descarto, no... Él (Maduro) sabe exactamente lo que quiero": Trump deja sobre la mesa la posibilidad de una incursión militar en Venezuela

Los Ángeles en alerta máxima por riesgo de inundaciones en Navidad - Foto EFE
Los Ángeles

Alerta por posibles inundaciones, desprendimientos de rocas y deslaves en Los Ángeles y California en plena celebración de Navidad

Alfredo Díaz, preso político venezolano (EFE)
Presos políticos

"Jamás pensamos que me lo entregarían desnudo en una caja de cartón": esposa de Alfredo Díaz, preso político muerto bajo detención del régimen de Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Referencia de cohete | Foto Canva
Cohetes

India da un salto espacial histórico: lanza el satélite más pesado jamás construido por el país

Donald Trump, presidente de EE. UU. / Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Fotos: EFE
Donald Trump

"No lo descarto, no... Él (Maduro) sabe exactamente lo que quiero": Trump deja sobre la mesa la posibilidad de una incursión militar en Venezuela

Los Ángeles en alerta máxima por riesgo de inundaciones en Navidad - Foto EFE
Los Ángeles

Alerta por posibles inundaciones, desprendimientos de rocas y deslaves en Los Ángeles y California en plena celebración de Navidad

Alfredo Díaz, preso político venezolano (EFE)
Presos políticos

"Jamás pensamos que me lo entregarían desnudo en una caja de cartón": esposa de Alfredo Díaz, preso político muerto bajo detención del régimen de Maduro

Tocuyito - AFP
Presos políticos en Venezuela

Presos políticos habrían sido trasladados al peligroso penal de Tocuyito, a cinco horas de Caracas

Despliegue del Comando Sur. (@Southcom)
Cae Maduro en Venezuela

"Cuando llegue la llamada, estaremos allí": Comando Sur de Estados Unidos sobre operaciones en el Caribe tras captura de Maduro

Emmanuel Macron, presidente de Francia (AFP)
Ataque de Estados Unidos en Venezuela

Tras la detención de Maduro, Macrón llamó a María Corina para darle su apoyo y el régimen amenaza con "acciones diplomáticas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre