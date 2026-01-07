"Donald Trump tiene razón: Maduro y sus cómplices dependen de la violencia": congresista estadounidense María Elvira Salazar

La congresista estadounidense María Elvira Salazar respaldó las palabras del presidente Donald Trump en las que catalogó al dictador venezolano Nicolás Maduro como un "tipo violento".

Salazar señala, que el Trump tiene razón en darle ese calificativo al dictador chavista debido a todas las atrocidades que este ha cometido con el pueblo venezolano, al que ha tenido sometido “bajo el miedo”.

“Donald Trump tiene razón: Maduro y sus cómplices dependen de la violencia y los abusos para mantener a los venezolanos bajo el miedo”, expresó la congresista.

Para la legisladora, la cárcel del Helicoide ha sido el lugar en el que el régimen chavista ha ejecutado “tortura” y “maltrato” hacia los políticos de oposición.

“El Helicoide, en Caracas, ha sido durante mucho tiempo un centro de tortura, utilizado tanto bajo Chávez como bajo Maduro, para detener ilegalmente, maltratar y silenciar a presos políticos”, manifestó María Elvira Salazar.

La congresista considera que espacios (El Helicoide) como estos en los que se cometen actos violentos y represión “deben cerrarse”.

Asimismo, dejó claro que la captura del líder del régimen venezolano traerá “justicia”, la cual vendrá acompañada del “desmantelamiento total del sistema de represión de Maduro”.

El pasado martes, el presidente Donald Trump se pronunció sobre el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue capturado la madrugada del pasado sábado 3 de enero en Caracas durante un contundente operativo militar de los Estados Unidos, que terminó en su traslado a la ciudad de Nueva York, donde es procesado por varios delitos, entre ellos narcotráfico y posesión de armas, entre otros.

“Sabes que es un tipo violento. Sube ahí e intenta imitar un poco mi baile. Pero es un tipo violento y mató a millones de personas. Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando, pero ha torturado a gente", dijo Trump en medio de discurso ante republicanos de la Cámara de Representantes.