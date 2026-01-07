NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Miércoles, 07 de enero de 2026
María Elvira Salazar

"Donald Trump tiene razón: Maduro y sus cómplices dependen de la violencia": congresista estadounidense María Elvira Salazar

enero 7, 2026
Por: Natalya Baquero González
Congresista María Elvira Salazar y el presidente Donald Trump - Fotos: EFE
Congresista María Elvira Salazar y el presidente Donald Trump - Fotos: EFE
Salazar señaló que la cárcel del Helicoide ha sido el lugar en el que el régimen a chavista a ejecutado “tortura“ y maltrato” hacia la oposición.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar respaldó las palabras del presidente Donald Trump en las que catalogó al dictador venezolano Nicolás Maduro como un "tipo violento".

o

Salazar señala, que el Trump tiene razón en darle ese calificativo al dictador chavista debido a todas las atrocidades que este ha cometido con el pueblo venezolano, al que ha tenido sometido “bajo el miedo”.

“Donald Trump tiene razón: Maduro y sus cómplices dependen de la violencia y los abusos para mantener a los venezolanos bajo el miedo”, expresó la congresista.

Para la legisladora, la cárcel del Helicoide ha sido el lugar en el que el régimen chavista ha ejecutado “tortura” y “maltrato” hacia los políticos de oposición.

“El Helicoide, en Caracas, ha sido durante mucho tiempo un centro de tortura, utilizado tanto bajo Chávez como bajo Maduro, para detener ilegalmente, maltratar y silenciar a presos políticos”, manifestó María Elvira Salazar.

La congresista considera que espacios (El Helicoide) como estos en los que se cometen actos violentos y represión “deben cerrarse”.

Asimismo, dejó claro que la captura del líder del régimen venezolano traerá “justicia”, la cual vendrá acompañada del “desmantelamiento total del sistema de represión de Maduro”.

El pasado martes, el presidente Donald Trump se pronunció sobre el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien fue capturado la madrugada del pasado sábado 3 de enero en Caracas durante un contundente operativo militar de los Estados Unidos, que terminó en su traslado a la ciudad de Nueva York, donde es procesado por varios delitos, entre ellos narcotráfico y posesión de armas, entre otros.

o

“Sabes que es un tipo violento. Sube ahí e intenta imitar un poco mi baile. Pero es un tipo violento y mató a millones de personas. Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en el centro de Caracas, que están cerrando, pero ha torturado a gente", dijo Trump en medio de discurso ante republicanos de la Cámara de Representantes.

Temas relacionados:

María Elvira Salazar

Congresistas

Donald Trump

Régimen de Maduro

Cae Maduro en Venezuela

Estados Unidos

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este es el momento y se puede perder": Dionisio Gutiérrez analiza situación que vive Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

El Helicoide | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

h
Cae Maduro en Venezuela

"Tan ilegítima es ella como Nicolás Maduro; espero que su presencia se limite a horas": Marta Lucía Ramírez sobre transición en Venezuela con Delcy Rodríguez

Donald Trump. (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

"Entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad" entregará el régimen de Venezuela en manos de Delcy Rodríguez a Estados Unidos, anuncia Donald Trump

Más de Actualidad

Ver más
Jørgen Watne, presidente del Comité Noruego del Nobel, junto a la hija de María Corina Machado - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Es un problema de crimen organizado versus democracia": analista celebra discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel en medio del reconocimiento a María Corina Machado

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, saludando a sus connacionales en Oslo / Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano - Fotos: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Estoy de acuerdo con María Corina: al Cartel de los Soles ya se le acabó el tiempo": Antonio De La Cruz, analista político

Policía de Ecuador | Foto: AFP
Violencia en Ecuador

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Stranger Things | Foto: AFP
Stranger Things

Stranger Things llegó a su final en medio de las críticas y el descontento de los aficionados por el cierre de la serie

Jørgen Watne, presidente del Comité Noruego del Nobel, junto a la hija de María Corina Machado - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Es un problema de crimen organizado versus democracia": analista celebra discurso del presidente del Comité Noruego del Nobel en medio del reconocimiento a María Corina Machado

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz, saludando a sus connacionales en Oslo / Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano - Fotos: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Estoy de acuerdo con María Corina: al Cartel de los Soles ya se le acabó el tiempo": Antonio De La Cruz, analista político

Policía de Ecuador | Foto: AFP
Violencia en Ecuador

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Pesos mexicanos - Foto Canva de referencia
Análisis

Expertos analizan el cierre económico de México en 2025: ¿Parece fuerte desde afuera, pero frágil por dentro?

Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

Guyana

Guyana acuerda ampliar la cooperación militar con EE.UU. en medio de tensiones con Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre