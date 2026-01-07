NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Miércoles, 07 de enero de 2026
Régimen venezolano

"No hay cambio de régimen, es un cambio de las acciones del régimen": legisladores de EE. UU. se pronunciaron sobre la captura de Maduro y lo que viene para Venezuela

enero 7, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
Entre los presentes estuvo Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, y Carlos Giménez, congresista republicano.

Legisladores republicanos agradecieron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, su determinación a la hora de detener a Nicolás Maduro para proteger la vida de los estadounidenses, aseguraron además que ahora irán por otros carteles y que Venezuela pasará a ser un aliado de Estados Unidos.

Entre los presentes se encontraba la tercera autoridad más importante del Estado, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien confirmó que "no habrá un cambio de régimen en Venezuela", sino "un cambio de las acciones" que el régimen lleva a cabo en ese país.

Johnson también contó que empresas de Estados Unidos ya están con todos los preparativos en marcha para comenzar a extraer petróleo de Venezuela, algo que el presidente Donald Trump había adelantado anteriormente.

o

"Las compañías petroleras estadounidenses estarán involucradas en restaurar la infraestructura petrolera y esto tendrá mucho que ver en cómo se resuelve esto. No conocemos los detalles de eso todavía, pero en este momento se está estudiando eso. Está sucediendo en este momento, este es un acontecimiento significativo", dijo Johnson.

"No hay un cambio de régimen, nadie lo ha dicho, es un cambio de las acciones del régimen (…) no tenemos tropas en el terreno, no vamos a ocupar Venezuela, no le declaramos la guerra a Venezuela. Fuimos a capturar a una persona que estaba acusada y se lo llevamos a una corte de justicia que siguiese el debido proceso" agregó.

Junto a Mike Johnson estaban también varios legisladores como Carlos Giménez, congresista republicano por el estado de la Florida, quien reivindicó la autoridad de María Corina Machado y de Edmundo González como líderes legítimos y electos en las urnas de Venezuela.

"Esperamos que haya en el camino hacia la libertad y la democracia en Venezuela una Venezuela que no sea un adversario de los Estados Unidos, sino que funja como un aliado. Una Venezuela que ya no sea gobernada por un líder ilegítimo, porque Nicolás Maduro es un líder ilegítimo y fue demostrado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia cuando ellos ganaron las elecciones hace un año y medio con más del 70% de los votos", señaló Giménez.

o

El congresista también aseguró que Estados Unidos irá ahora por otros carteles de la droga, que este "no es el final" y que Venezuela debe convertirse en un aliado de Washington.

"Este no es el final de esta lucha, porque tenemos otros carteles en los que nos estamos fijando y a los que queremos destruir, los cuales nos están matando aquí en Estados Unidos", expresó Giménez.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Cae Maduro en Venezuela

Legisladores

Congresistas

Gobierno de Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No hay cambio de régimen, es un cambio de las acciones del régimen": legisladores de EE. UU. se pronunciaron sobre la captura de Maduro y lo que viene para Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Venezuela deberá entregar Petróleo a EE. UU. - Fotos. EFE
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

Foto: AFP
El Helicoide

"La justicia tarda, pero llega": familiar de varios presos políticos aplaude la captura de Maduro pero pide la liberación de todos los secuestrados

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

El Helicoide | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Sindicatos convocan a marchas en contra de la represión política - Foto: EFE
Sindicatos

Sindicatos denuncian detenciones ilegales y desaparición de trabajadores en Venezuela que se han intensificado en los últimos meses

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado sufrió grave lesión en la columna durante su salida de Venezuela hacia Noruega

Incendio en Hong Kong - AFP
Hong Kong

Asciende a 160 la cifra de muertos en Hong Kong y aún seis personas permanecen desaparecidas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Banderas de México y China. (Canva)
México

Los aranceles impuestos por México a China entraron en vigencia: juguetes y zapatos, entre los productos gravados

Sindicatos convocan a marchas en contra de la represión política - Foto: EFE
Sindicatos

Sindicatos denuncian detenciones ilegales y desaparición de trabajadores en Venezuela que se han intensificado en los últimos meses

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado sufrió grave lesión en la columna durante su salida de Venezuela hacia Noruega

Incendio en Hong Kong - AFP
Hong Kong

Asciende a 160 la cifra de muertos en Hong Kong y aún seis personas permanecen desaparecidas

El área alrededor del bar Le Constellation después de que un incendio arrasara el lugar durante la noche de Año Nuevo. (AFP)
Suiza

"Una de las peores tragedias de la historia": alrededor de 40 muertos y más de 100 heridos deja incendio en la noche de Año Nuevo en Suiza

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Explosiones en Venezuela

Régimen de Maduro señala a Estados Unidos de las explosiones en Caracas y otras partes de Venezuela

Nicolás Maduro, María Corina Machado y Donald Trump (EFE)
Despliegue militar

"Si María Corina ya está fuera, puede haber un avance de EE. UU.": analista sobre el despliegue militar cerca de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre