"No hay cambio de régimen, es un cambio de las acciones del régimen": legisladores de EE. UU. se pronunciaron sobre la captura de Maduro y lo que viene para Venezuela

Legisladores republicanos agradecieron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, su determinación a la hora de detener a Nicolás Maduro para proteger la vida de los estadounidenses, aseguraron además que ahora irán por otros carteles y que Venezuela pasará a ser un aliado de Estados Unidos.

Entre los presentes se encontraba la tercera autoridad más importante del Estado, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien confirmó que "no habrá un cambio de régimen en Venezuela", sino "un cambio de las acciones" que el régimen lleva a cabo en ese país.

Johnson también contó que empresas de Estados Unidos ya están con todos los preparativos en marcha para comenzar a extraer petróleo de Venezuela, algo que el presidente Donald Trump había adelantado anteriormente.

"Las compañías petroleras estadounidenses estarán involucradas en restaurar la infraestructura petrolera y esto tendrá mucho que ver en cómo se resuelve esto. No conocemos los detalles de eso todavía, pero en este momento se está estudiando eso. Está sucediendo en este momento, este es un acontecimiento significativo", dijo Johnson.

"No hay un cambio de régimen, nadie lo ha dicho, es un cambio de las acciones del régimen (…) no tenemos tropas en el terreno, no vamos a ocupar Venezuela, no le declaramos la guerra a Venezuela. Fuimos a capturar a una persona que estaba acusada y se lo llevamos a una corte de justicia que siguiese el debido proceso" agregó.

Junto a Mike Johnson estaban también varios legisladores como Carlos Giménez, congresista republicano por el estado de la Florida, quien reivindicó la autoridad de María Corina Machado y de Edmundo González como líderes legítimos y electos en las urnas de Venezuela.

"Esperamos que haya en el camino hacia la libertad y la democracia en Venezuela una Venezuela que no sea un adversario de los Estados Unidos, sino que funja como un aliado. Una Venezuela que ya no sea gobernada por un líder ilegítimo, porque Nicolás Maduro es un líder ilegítimo y fue demostrado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia cuando ellos ganaron las elecciones hace un año y medio con más del 70% de los votos", señaló Giménez.

El congresista también aseguró que Estados Unidos irá ahora por otros carteles de la droga, que este "no es el final" y que Venezuela debe convertirse en un aliado de Washington.

"Este no es el final de esta lucha, porque tenemos otros carteles en los que nos estamos fijando y a los que queremos destruir, los cuales nos están matando aquí en Estados Unidos", expresó Giménez.