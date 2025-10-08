Colombia en el top 10 de los países a los que Estados Unidos rechazó más visas de turismo y negocios durante el 2024

En el más reciente informe emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se conocieron las cifras de desaprobación de visas tipo B por parte del país norteamericano hacía varias naciones latinoamericanas, una situación que se encontraría ligada a los criterios y normas de estabilidad migratorias que se han establecido durante los últimos años por parte del gobierno de los EE. UU.

Durante el 2024, según el análisis realizado por Latinometrics, Colombia se encuentra dentro del top 10 de los países de la región que más se enfrentó al rechazo de este documento durante el año anterior.

La negación de visas tipo B correspondiente a turismo y negocios para los colombianos no inmigrantes tuvo una puntuación cerca del 26%, una cifra que demuestra un aumento preocupante para obtener la autorización para ingresar a territorio estadounidense.

Colombia se encuentra superado por países como Nicaragua, quien encabeza el listado con cerca del 60% de solicitudes rechazadas, seguido de países como Cuba, Haití, El Salvador y República Dominicana, los cuales superan el 40% de desaprobación. Por su parte, las naciones integrantes del Cono Sur, como lo son Uruguay, Argentina y Chile, mantienen un margen por debajo del 20%.

“Colombia figura en el top 10 regional con una tasa de rechazo cercana al 26%, superando a economías como Perú (25%), Chile (22%) y Panamá (21%). En los niveles más bajos se ubican Paraguay (20%), Brasil (18%), México (17%), Costa Rica (14%), Argentina (12%) y Uruguay (10%). Los datos confirman que los países andinos y centroamericanos enfrentan mayores obstáculos migratorios en comparación con las naciones del sur del continente”, indicó la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmChma Colombia).

Una cifra que podría aumentar, en un próximo informe, teniendo en cuenta que desde que llegó Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos se han establecido medidas más estrictas en cuanto a la aprobación de las visas, especialmente para los latinos, teniendo en cuenta que durante la última década muchos migrantes ingresaron de forma irregular al país norteamericano; por tal motivo, se han endurecido las medidas para la aprobación de este documento.