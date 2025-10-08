"Un gran día para Israel, traeremos a casa a todos nuestros preciados rehenes": Benjamin Netanyahu celebra firma de la primera parte del acuerdo con Hamás

El presidente Donald Trump confirmó este miércoles que Israel y Hamás firmaron la primera parte del plan de paz que Estados Unidos propuso en los últimos días.

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", dijo.

"Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que han trabajado con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes", agregó.

Este paso histórico en un conflicto que no ha cesado por años, ha sido celebrado en todo el mundo, siendo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, una de las primeras voces en pronunciarse.

El israelí, principal ejecutor de la ofensiva militar sobre el grupo terrorista, celebró el fin del conflicto y el regreso de los rehenes que aún siguen en Gaza.

"Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes", dijo.

"Agradezco a los heroicos soldados de las FDI y a todas las fuerzas de seguridad, gracias a cuyo coraje y sacrificio hemos llegado a este día", agregó.

Asimismo, Netanyahu dedicó unas palabras al presidente Trump, principal aliado de Israel y ejecutor del plan de 20 puntos que se discutió entre ambos bandos.

"Agradezco desde el fondo de mi corazón al presidente Trump y a su equipo por su compromiso con esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes", mencionó.

Finalmente, aseguró que seguirá buscando la paz con sus países vecinos: "Con la ayuda de Dios, juntos continuaremos logrando todas nuestras metas y ampliando la paz con nuestros vecinos".

Propuestas de título:

Miami celebra el talento venezolano: siete películas se proyectan en la novena edición de Cinema Venezuela

El cine venezolano conquista Miami con historias de migración, familia e identidad

Sumario:

El festival se llevará a cabo del 9 al 12 de octubre en el Bill Cosford Cinema de la Universidad de Miami, con una programación que celebra la identidad, la migración y la resiliencia de los creadores venezolanos.

Cuerpo:

En su novena edición, el festival Cinema Venezuela regresa a Miami con una selección de siete largometrajes y cortometrajes que reflejan las nuevas narrativas del país sudamericano.

El evento se realizará del 9 al 12 de octubre en el Bill Cosford Cinema de la Universidad de Miami, consolidándose como uno de los espacios más importantes para el cine venezolano en el exterior.

Indira Real, directora del festival, explicó que Cinema Venezuela busca ser un punto de encuentro para la comunidad venezolana y el público internacional. “Es una casa donde recibimos a todos los venezolanos y no venezolanos que convivan acá en la ciudad de Miami”, comentó.

Sobre la curaduría de las obras participantes, Real aseguró que el proceso es totalmente abierto: “Hacemos una convocatoria para todas las propuestas, no importa dónde esté el director o el equipo artístico. Si es venezolano, Cinema Venezuela está allí para ellos y todos los artistas que quieran proponer su obra”.

Las producciones que se presentarán este año abordan temas como la migración, la familia y la identidad cultural, con películas subtituladas para llegar a audiencias diversas. “No hay un evento cultural venezolano como este en la ciudad, este es el único”, afirmó Real.

Además de las proyecciones, el festival incluirá conversatorios con directores y artistas que debatirán sobre los retos y el futuro del cine venezolano, un arte que sigue creciendo a pesar del exilio y las adversidades.