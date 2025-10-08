NTN24
Benjamín Netanyahu

"Un gran día para Israel, traeremos a casa a todos nuestros preciados rehenes": Benjamin Netanyahu celebra firma de la primera parte del acuerdo con Hamás

octubre 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Netanyahu dedicó unas palabras al presidente Trump, principal aliado de Israel y ejecutor del plan de 20 puntos que se discutió entre ambos bandos.

El presidente Donald Trump confirmó este miércoles que Israel y Hamás firmaron la primera parte del plan de paz que Estados Unidos propuso en los últimos días.

"Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna", dijo.

o

"Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que han trabajado con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes", agregó.

Este paso histórico en un conflicto que no ha cesado por años, ha sido celebrado en todo el mundo, siendo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, una de las primeras voces en pronunciarse.

El israelí, principal ejecutor de la ofensiva militar sobre el grupo terrorista, celebró el fin del conflicto y el regreso de los rehenes que aún siguen en Gaza.

"Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes", dijo.

"Agradezco a los heroicos soldados de las FDI y a todas las fuerzas de seguridad, gracias a cuyo coraje y sacrificio hemos llegado a este día", agregó.

o

Netanyahu dedicó unas palabras al presidente Trump, principal aliado de Israel y ejecutor del plan de 20 puntos que se discutió entre ambos bandos.

"Agradezco desde el fondo de mi corazón al presidente Trump y a su equipo por su compromiso con esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes", mencionó.

Finalmente, aseguró que seguirá buscando la paz con sus países vecinos: "Con la ayuda de Dios, juntos continuaremos logrando todas nuestras metas y ampliando la paz con nuestros vecinos".

