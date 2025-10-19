"Colombia hoy es un peligro para todo el mundo": exviceministro de Defensa Gustavo Niño tras pronunciamiento de Trump sobre Petro

Gustavo Niño, exviceministro de Defensa de Colombia, dialogó con el programa La Tarde de NTN24 sobre la reciente crisis diplomática entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que escaló luego de que el primero dijera que el segundo es un "líder del narcotráfico".

En primera instancia, Niño señaló que una de las principales consecuencias será en el ámbito presupuestario, ya que Trump suspendió los pagos y subsidios que otorga EE. UU. al país latinoamericano. "Colombia es el segundo país en América Latina que más recibe ayuda económica del Congreso de Estados Unidos, 450 millones de dólares que han venido sucediendo desde los últimos años", explicó.

Por otro lado, el exviceministro describió la situación como un "desastre diplomático" e indicó que actualmente son los empresarios y las instituciones como la Cámara Colombo Americana quienes sostienen las relaciones entre ambos países. "El presidente Petro ya no tiene diálogo con el presidente Trump", afirmó.

Además, argumentó que lo más grave es que el país se está sumando a un eje al que no debería pertenecer.

“Colombia siempre ha luchado en contra de las bandas y los grupos armados organizados. Sabemos que el ELN tiene una gran complicidad, una gran complacencia con el régimen del dictador Nicolás Maduro y aquí lo que hemos hecho es dejarlo crecer y avanzar”, consideró.

El exfuncionario colombiano aseveró que “Colombia hoy es un peligro para todo el mundo debido a que cada vez se produce más coca” y citó el informe de la ONU, donde se dice que en el 2023 pasó a producir 253 mil hectáreas.

“Hoy tenemos unos grupos guerrilleros que ya no tienen ni siquiera interés político. Se les ha ofrecido de todo. Tenemos a unas FARC en el Congreso y lo que ha hecho el presidente Petro es hacer crecer a esas disidencias”, señaló.