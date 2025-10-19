NTN24
Domingo, 19 de octubre de 2025
Domingo, 19 de octubre de 2025
Colombia

"Colombia hoy es un peligro para todo el mundo": exviceministro de Defensa Gustavo Niño tras pronunciamiento de Trump sobre Petro

octubre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
En diálogo con La Tarde de NTN24, el exfuncionario colombiano se refirió a la crisis actual entre su país y Estados Unidos, que escaló el 19 de octubre con las declaraciones de Trump contra Petro.

Gustavo Niño, exviceministro de Defensa de Colombia, dialogó con el programa La Tarde de NTN24 sobre la reciente crisis diplomática entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que escaló luego de que el primero dijera que el segundo es un "líder del narcotráfico".

o

En primera instancia, Niño señaló que una de las principales consecuencias será en el ámbito presupuestario, ya que Trump suspendió los pagos y subsidios que otorga EE. UU. al país latinoamericano. "Colombia es el segundo país en América Latina que más recibe ayuda económica del Congreso de Estados Unidos, 450 millones de dólares que han venido sucediendo desde los últimos años", explicó.

Por otro lado, el exviceministro describió la situación como un "desastre diplomático" e indicó que actualmente son los empresarios y las instituciones como la Cámara Colombo Americana quienes sostienen las relaciones entre ambos países. "El presidente Petro ya no tiene diálogo con el presidente Trump", afirmó.

Además, argumentó que lo más grave es que el país se está sumando a un eje al que no debería pertenecer.

“Colombia siempre ha luchado en contra de las bandas y los grupos armados organizados. Sabemos que el ELN tiene una gran complicidad, una gran complacencia con el régimen del dictador Nicolás Maduro y aquí lo que hemos hecho es dejarlo crecer y avanzar”, consideró.

o

El exfuncionario colombiano aseveró que “Colombia hoy es un peligro para todo el mundo debido a que cada vez se produce más coca” y citó el informe de la ONU, donde se dice que en el 2023 pasó a producir 253 mil hectáreas.

“Hoy tenemos unos grupos guerrilleros que ya no tienen ni siquiera interés político. Se les ha ofrecido de todo. Tenemos a unas FARC en el Congreso y lo que ha hecho el presidente Petro es hacer crecer a esas disidencias”, señaló.

Temas relacionados:

Colombia

Gustavo Petro

Donald Trump

Crisis

Relaciones diplomáticas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Colombia hoy es un peligro para todo el mundo": exviceministro de Defensa Gustavo Niño tras pronunciamiento de Trump sobre Petro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en un momento muy tenso": analista geopolítico sobre declaraciones de Trump hacia Maduro y el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Actualidad

Ver más
B King y Regio Clown artistas colombianos hallados sin vida en México - Fotos: Instagram
Investigación

“La primera línea de investigación habla de un presunto ajuste de cuentas por parte del crimen organizado”: Abel Martínez sobre la muerte de los artistas colombianos B King y Regio Clown

Diosdado Cabello - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Diosdado Cabello asegura que "las armas están en manos del pueblo" ante el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe cercanas a Venezuela

Jimmy Kimmel, presentador estadounidense / FOTO: EFE
Televisión

Programa de Jimmy Kimmel volverá al aire; se conoce su fecha de regreso

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Entrenador venezolano - Foto EFE
Fútbol

Reconocido entrenador venezolano desata ira en rueda de prensa tras polémica jugada: "esto empaña al fútbol"

B King y Regio Clown artistas colombianos hallados sin vida en México - Fotos: Instagram
Investigación

“La primera línea de investigación habla de un presunto ajuste de cuentas por parte del crimen organizado”: Abel Martínez sobre la muerte de los artistas colombianos B King y Regio Clown

Diosdado Cabello - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Diosdado Cabello asegura que "las armas están en manos del pueblo" ante el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe cercanas a Venezuela

Diosdado Cabello

Este es el post de "bienvenida" a los gringos que llevó a la cárcel a un hombre en Venezuela: Diosdado dice que es el "Tun-Tun navideño"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Foto de AFP
Benjamín Netanyahu

Tras liberación de rehenes en Gaza, Netanyahu vuelve al tribunal en su proceso por presunta corrupción

Jimmy Kimmel, presentador estadounidense / FOTO: EFE
Televisión

Programa de Jimmy Kimmel volverá al aire; se conoce su fecha de regreso

Álvaro Leyva interpone una nueva denuncia ante la fiscalía de EE. UU. contra Petro - Fotos: AFP
Álvaro Leyva

Excanciller colombiano Álvaro Leyva interpone una nueva denuncia ante la fiscalía de EE. UU. contra el presidente Petro por su discurso en Nueva York

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda