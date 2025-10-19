"Ha dicho la pura verdad": congresistas estadounidenses reaccionan a señalamiento de Trump contra Petro

Los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Bernie Moreno, quienes ostentan un fuerte electorado latino en Estados Unidos, se pronunciaron este domingo luego de que el presidente Donald Trump afirmara que su homólogo, Gustavo Petro, es "un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas" y suspendiera los subsidios enviados al país sudamericano.

Giménez afirmó que el “presidente Trump ha dicho la pura verdad” y que “Gustavo Petro ha destruido a Colombia con sus patéticos pactos con los narcoterroristas y las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

VEA TAMBIÉN Cancillería de Colombia "rechaza las declaraciones ofensivas y desobligantes" de Trump contra el presidente Gustavo Petro o

“Como el representante de la mayor población de colomboamericanos en USA, respaldamos el fin de las ayudas al régimen de Gustavo Petro y seguiremos trabajando de cerca con todos los líderes opositores que pronto rescatarán al país con mano firme y corazón grande”, afirmó en su perfil de X.

En otro mensaje, Giménez mencionó que “Gustavo Petro ha elegido a los carteles sobre su propio pueblo”.

“Estados Unidos no va a financiará un narco-estado. Aplaudo al presidente Trump por cortar toda ayuda a Colombia y tomar acción para detener el flujo de drogas mortales hacia nuestra patria. Bajo Gustavo Petro, los narcoterroristas han recibido amparo en Colombia. Petro y sus secuaces han desbaratado todo el progreso, en cuanto a seguridad, que se había logrado bajo el liderazgo del presidente Álvaro Uribe Vélez”, mencionó.

El representante además expresó que desde el Congreso de Estados Unidos “respaldamos todas las acciones quirúrgicas de la Administración Trump para proteger a nuestro país y eliminar la amenaza de estos elementos narcoterroristas”. “Si Petro no actúa contra estos criminales, nosotros lo seguiremos haciendo”.

Maria Elvira Salazar, a su turno, mencionó en la red social X que la decisión del presidente Trump de quitarle pagos y subsidios a Colombia “es culpa de Petro y de nadie más”.

“Petro ataca a Trump mientras protege narcos y está en el negocio de la droga. Prefiere atacar a Estados Unidos en vez de combatir el narcotráfico. No merece respeto ni un centavo de ayuda. Desde antes de su elección siempre lo advertí: Gustavo Petro es un guerrillero ladrón, marxista y aliado del terrorismo. Hoy Colombia está peor: crecen los grupos criminales, el narcotráfico se expande y la producción de coca se multiplica”, expresó.

Díaz-Balart, por su parte, expresó que “ningún presidente ha hecho más para proteger a los estadounidenses y salvaguardar nuestra seguridad nacional que el presidente Trump”.

VEA TAMBIÉN Entre cuestionamientos y apoyos a Petro, sectores políticos de Colombia reaccionan a señalamientos de Trump contra su homólogo colombiano o

“El mensaje es claro: Estados Unidos no tolerará actores hostiles –ni sus aliados– que amenacen nuestra seguridad”, afirmó en sus redes.

El senador Bernie Moreno, a su turno, expresó que "Petro habla de paz cuando, en realidad, está promoviendo el apaciguamiento de criminales que han asesinado a miles de sus propios ciudadanos, que se han envalentonado por la falta de rendición de cuentas y que envían veneno al mayor aliado de Colombia, Estados Unidos, para matar a sus ciudadanos".

"Colombia merece un líder que mejore la vida de su gente, no el bienestar de los narcoterroristas. Habrá elecciones allí el año que viene. El mundo estará pendiente, y Estados Unidos también. Estados Unidos apoya al pueblo colombiano como lo ha hecho durante 200 años. Nuestra relación se definirá por esa larga historia, no por los últimos cuatro años, y está lista para retomarla una vez que termine la era del Petro", aseguró.

Trump en su mensaje dijo que Petro fomenta “la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”.

“Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo”, agregó.

Trump no se detuvo ahí y explicó que, a partir de este domingo, cualquier forma de pago o subsidio “ya no se realizarán a Colombia”.

“El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos”, sentenció.

El jefe de Estado le envió una advertencia a Petro diciendo que debe de cerrar estos "campos" "de inmediato" o Estados Unidos lo hará y “no será de una forma agradable”.