NTN24
Domingo, 19 de octubre de 2025
Domingo, 19 de octubre de 2025
Gobierno de Donald Trump

"Ha dicho la pura verdad": congresistas estadounidenses reaccionan a señalamiento de Trump contra Petro

octubre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Congresistas republicanos María Elvira Salazar, Mario Diaz-Balart y Carlos Giménez
Congresistas republicanos María Elvira Salazar, Mario Diaz-Balart y Carlos Giménez
Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez y María Elvira Salazar respaldaron el pronunciamiento del presidente estadounidense.

Los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Bernie Moreno, quienes ostentan un fuerte electorado latino en Estados Unidos, se pronunciaron este domingo luego de que el presidente Donald Trump afirmara que su homólogo, Gustavo Petro, es "un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas" y suspendiera los subsidios enviados al país sudamericano.

Giménez afirmó que el “presidente Trump ha dicho la pura verdad” y que “Gustavo Petro ha destruido a Colombia con sus patéticos pactos con los narcoterroristas y las dictaduras en Cuba, Venezuela y Nicaragua”.

o

“Como el representante de la mayor población de colomboamericanos en USA, respaldamos el fin de las ayudas al régimen de Gustavo Petro y seguiremos trabajando de cerca con todos los líderes opositores que pronto rescatarán al país con mano firme y corazón grande”, afirmó en su perfil de X.

En otro mensaje, Giménez mencionó que “Gustavo Petro ha elegido a los carteles sobre su propio pueblo”.

“Estados Unidos no va a financiará un narco-estado. Aplaudo al presidente Trump por cortar toda ayuda a Colombia y tomar acción para detener el flujo de drogas mortales hacia nuestra patria. Bajo Gustavo Petro, los narcoterroristas han recibido amparo en Colombia. Petro y sus secuaces han desbaratado todo el progreso, en cuanto a seguridad, que se había logrado bajo el liderazgo del presidente Álvaro Uribe Vélez”, mencionó.

El representante además expresó que desde el Congreso de Estados Unidos “respaldamos todas las acciones quirúrgicas de la Administración Trump para proteger a nuestro país y eliminar la amenaza de estos elementos narcoterroristas”. “Si Petro no actúa contra estos criminales, nosotros lo seguiremos haciendo”.

Maria Elvira Salazar, a su turno, mencionó en la red social X que la decisión del presidente Trump de quitarle pagos y subsidios a Colombia “es culpa de Petro y de nadie más”.

“Petro ataca a Trump mientras protege narcos y está en el negocio de la droga. Prefiere atacar a Estados Unidos en vez de combatir el narcotráfico. No merece respeto ni un centavo de ayuda. Desde antes de su elección siempre lo advertí: Gustavo Petro es un guerrillero ladrón, marxista y aliado del terrorismo. Hoy Colombia está peor: crecen los grupos criminales, el narcotráfico se expande y la producción de coca se multiplica”, expresó.

Díaz-Balart, por su parte, expresó que “ningún presidente ha hecho más para proteger a los estadounidenses y salvaguardar nuestra seguridad nacional que el presidente Trump”.

o

“El mensaje es claro: Estados Unidos no tolerará actores hostiles –ni sus aliados– que amenacen nuestra seguridad”, afirmó en sus redes.

El senador Bernie Moreno, a su turno, expresó que "Petro habla de paz cuando, en realidad, está promoviendo el apaciguamiento de criminales que han asesinado a miles de sus propios ciudadanos, que se han envalentonado por la falta de rendición de cuentas y que envían veneno al mayor aliado de Colombia, Estados Unidos, para matar a sus ciudadanos".

"Colombia merece un líder que mejore la vida de su gente, no el bienestar de los narcoterroristas. Habrá elecciones allí el año que viene. El mundo estará pendiente, y Estados Unidos también. Estados Unidos apoya al pueblo colombiano como lo ha hecho durante 200 años. Nuestra relación se definirá por esa larga historia, no por los últimos cuatro años, y está lista para retomarla una vez que termine la era del Petro", aseguró.

Trump en su mensaje dijo que Petro fomenta “la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”.

“Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo”, agregó.

Trump no se detuvo ahí y explicó que, a partir de este domingo, cualquier forma de pago o subsidio “ya no se realizarán a Colombia”.

“El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos”, sentenció.

El jefe de Estado le envió una advertencia a Petro diciendo que debe de cerrar estos "campos" "de inmediato" o Estados Unidos lo hará y “no será de una forma agradable”.

Temas relacionados:

Gobierno de Donald Trump

Gustavo Petro

Administración Trump

Narcotráfico

Trump acusa a Petro

Carlos A. Giménez

María Elvira Salazar

Mario Díaz-Balart

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué busca OpenAI con la inclusión de material erótico en ChatGPT para usuarios adultos verificados?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en un momento muy tenso": analista geopolítico sobre declaraciones de Trump hacia Maduro y el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Actualidad

Ver más
Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Oktoberfest de Múnich reanudará sus actividades tras amenaza de bomba - Foto AFP
Múnich

El Oktoberfest de Múnich reanudará sus actividades tras suspensión temporal por amenaza de bomba

Trump se reunirá nuevamente con Putin en Budapest - Fotos: AFP
Encuentro entre Putin y Trump

Trump anunció que se reunirá con Putin en Budapest tras conversación sobre Ucrania en la que hubo "grandes progresos"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez

El regreso de la magia: con gol y asistencia James Rodríguez volvió a la titularidad del Club León

Gustavo Angarita, actor colombiano. (EFE)
Luto

Falleció a los 84 años Gustavo Angarita, considerado uno de los actores más importantes en la historia de Colombia

Expresidente de Costa Rica, Laura Chinchilla | Foto: EFE
Premio Nobel de la Paz

“Que esto se convierta en un mensaje para redoblar los esfuerzos, que Venezuela merece para recuperar su democracia”: Laura Chinchilla sobre Premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Oktoberfest de Múnich reanudará sus actividades tras amenaza de bomba - Foto AFP
Múnich

El Oktoberfest de Múnich reanudará sus actividades tras suspensión temporal por amenaza de bomba

Trump se reunirá nuevamente con Putin en Budapest - Fotos: AFP
Encuentro entre Putin y Trump

Trump anunció que se reunirá con Putin en Budapest tras conversación sobre Ucrania en la que hubo "grandes progresos"

Gustavo Petro, presidente de Colombia y Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos - Foto EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos dice que postura del presidente Petro "es decepcionante" y resalta que "la retórica no lleva a muchos resultados"

Trinidad y Tobago

Marco Rubio aclaró a Trinidad y Tobago los límites en el acuerdo con Venezuela para explotar gas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda