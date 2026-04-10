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Fiesta

"Costó aproximadamente 500 millones de pesos": exfiscal contra el crimen organizado sobre fiesta de narcos en cárcel de Colombia

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24
En entrevista con NTN24, la concejal y exfiscal Claudia Carrasquilla analizó el escándalo en el país.

Claudia Carrasquilla, exfiscal contra el crimen organizado y actual concejal de Medellín, se refirió en NTN24 al escándalo en Colombia por una fiesta de jefes narcos en una cárcel de máxima seguridad de Itagüí a la que asistió el reconocido cantante vallenato Nelson Velásquez.

Según dijo Carrasquilla, la fiesta costó “aproximadamente 500 millones de pesos”, de los cuales 100 millones se destinaron netamente para el pago del artista.

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“Esa fiesta costó aproximadamente 500 millones, que 100 millones de pesos se le pagaron al artista Nelson Velásquez, otros 50 se le pagaron a un artista de música popular, queriendo decir que restaron 350 millones de pesos que se utilizaron en comida, en licor y el resto para el pago que se le hizo a esos siete funcionarios que estuvieron involucrados con esa permisividad”, señaló.

Por otro lado, aseguró que al establecimiento carcelario también ingresaron mujeres y otros hombres: “Allí había aproximadamente entre 80 y 100 personas que hacían parte del grupo de amistad o de amigos que tienen estos criminales”.

De acuerdo con lo dicho por Carrasquilla durante su entrevista, la fiesta no es la única de ese tipo, ya que en el mes de diciembre también hubo una similar en el sitio.

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“Es muy grave. No es la primera vez que allí se permite el ingreso de muchas mujeres, que han manifestado las fuentes que tengo al interior del centro penitenciario, que son prepagos”, añadió.

Carrasquilla cuestionó al Gobierno de Colombia y dijo que hay que levantar la mesa de diálogos con algunos de estos criminales de manera definitiva.

“Si tras de esa complacencia del Gobierno, donde lo trajo de otras cárceles para que se pudieran sentar allí a dialogar y ellos no respetan ese acuerdo o esas prerrogativas que les otorgaron, entonces que los devuelvan para las cárceles donde estaban cumpliendo las penas”, señaló.

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