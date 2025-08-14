Colombia reiteró que desconoce soberanía de Perú en isla amazónica y rechazó detención de dos conciudadanos en el lugar

La Cancillería de Colombia expresó este jueves “su profunda preocupación” por la que consideró “detención irregular” de conciudadanos mientras se encontraban en las inmediaciones de la denominada isla de “Santa Rosa”.

“Esta detención irregular fue realizada por autoridades de facto peruanas impuestas en la zona de manera unilateral. Por tanto, el Gobierno de Colombia reitera que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla, y desconoce a las autoridades impuestas en la zona, las cuales carecen de legitimidad para ejecutar sus labores en el territorio de dicha formación fluvial”, expresó.

Así mismo, la Cancillería mencionó que los ciudadanos colombianos detenidos se encontraban realizando “estudios técnicos orientados a la ampliación del muelle Victoria Regia, de la ciudad de Leticia”.

“De ninguna manera, es dable interpretar que las actividades de los ciudadanos estaban encaminadas al ejercicio de soberanía, sometimiento, o independencia de una porción territorial del Perú, y por tanto no constituyen un ‘atentado contra la integridad nacional de esa República’, cargo por el cual se les investiga”, indicó.

Con base en ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores exigió “la liberación inmediata de estos dos connacionales”.

“Adicionalmente, se informa a la opinión pública que, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, a través del Consulado de Colombia en Iquitos se está brindando asistencia consular a nuestros connacionales para verificar que se les garantice el debido proceso y condiciones adecuadas de detención”, manifestó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores mencionó que “reafirma su disposición para abordar todos asuntos con el Perú en los mecanismos bilaterales existentes e idóneos, para ser resueltos de forma constructiva”.

Colombia y Perú se encuentran en medio de una creciente tensión luego del reclamo del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la soberanía de la isla de Santa Rosa de Loredo en el Amazonas.

Ambos países mantienen una disputa sobre su delimitación territorial en el río Amazonas, que con frecuencia cambia su cauce, genera nuevas islas y dificulta la demarcación de las líneas fronterizas.