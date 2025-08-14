NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Jueves, 14 de agosto de 2025
Perú

Colombia reiteró que desconoce soberanía de Perú en isla amazónica y rechazó detención de dos conciudadanos en el lugar

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy (Foto_ Cancillería de Colombia)
La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy (Foto_ Cancillería de Colombia)
Colombia y Perú se encuentran en medio de una creciente tensión luego del reclamo del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la soberanía de la isla de Santa Rosa de Loredo.

La Cancillería de Colombia expresó este jueves “su profunda preocupación” por la que consideró “detención irregular” de conciudadanos mientras se encontraban en las inmediaciones de la denominada isla de “Santa Rosa”.

“Esta detención irregular fue realizada por autoridades de facto peruanas impuestas en la zona de manera unilateral. Por tanto, el Gobierno de Colombia reitera que no reconoce la soberanía del Perú sobre la isla, y desconoce a las autoridades impuestas en la zona, las cuales carecen de legitimidad para ejecutar sus labores en el territorio de dicha formación fluvial”, expresó.

o

Así mismo, la Cancillería mencionó que los ciudadanos colombianos detenidos se encontraban realizando “estudios técnicos orientados a la ampliación del muelle Victoria Regia, de la ciudad de Leticia”.

“De ninguna manera, es dable interpretar que las actividades de los ciudadanos estaban encaminadas al ejercicio de soberanía, sometimiento, o independencia de una porción territorial del Perú, y por tanto no constituyen un ‘atentado contra la integridad nacional de esa República’, cargo por el cual se les investiga”, indicó.

Con base en ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores exigió “la liberación inmediata de estos dos connacionales”.

“Adicionalmente, se informa a la opinión pública que, en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, a través del Consulado de Colombia en Iquitos se está brindando asistencia consular a nuestros connacionales para verificar que se les garantice el debido proceso y condiciones adecuadas de detención”, manifestó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores mencionó que “reafirma su disposición para abordar todos asuntos con el Perú en los mecanismos bilaterales existentes e idóneos, para ser resueltos de forma constructiva”.

Colombia y Perú se encuentran en medio de una creciente tensión luego del reclamo del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la soberanía de la isla de Santa Rosa de Loredo en el Amazonas.

o

Ambos países mantienen una disputa sobre su delimitación territorial en el río Amazonas, que con frecuencia cambia su cauce, genera nuevas islas y dificulta la demarcación de las líneas fronterizas.

Temas relacionados:

Perú

Cancillería de Colombia

Tensión

Amazonas

Detención

Soberanía

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A Miguel lo acribillaron y a la oposición de este país la quieren arrasar": Gabriel Vallejo, director del partido colombiano Centro Democrático

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La gente quiere un cambio de rumbo y estamos ante algo histórico": Jorge ‘Tuto’ Quiroga, candidato a la presidencia de Bolivia, sobre las elecciones de este domingo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Pocas horas para que Putin pise suelo occidental por primera vez desde la invasión a Ucrania: Trump eligió una base militar para la cumbre con el presidente ruso

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

El magnicidio de Miguel Uribe y su efecto en una generación con esperanza y que no cede ante la violencia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical en Colombia, Julio Cesar Triana | Foto: EFE
Atentado

“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

Marco Rubio - EFE - AFP
Violencia

Marco Rubio lamentó el recrudecimiento de la violencia política en Colombia que acabó con la vida Miguel Uribe Turbay: "Habían progresado tanto"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

Más de Actualidad

Ver más
Soldados en Ucrania (EFE)
Estados Unidos

Estados Unidos aprueba venta de armas a Ucrania en operación que incluye misiles de defensa aérea

Pelea en el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena / FOTO: Captura de pantalla
Bogotá

Periodista que asistió al concierto de Damas Gratis en Bogotá revela la causa que desató la batalla campal en el Movistar Arena

Familiares de víctimas de la mina El Teniente en Chile - Foto EFE
Chile

"Está en curso una querella por cuasi delito de homicidio contra la dirección de la minera": investigan derrumbe de mina El Teniente en Chile que dejó 5 víctimas mortales

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Soldados en Ucrania (EFE)
Estados Unidos

Estados Unidos aprueba venta de armas a Ucrania en operación que incluye misiles de defensa aérea

Aplicación de mensajería instantánea WhatsApp - Foto de referencia: Pexels
WhatsApp

Ojo: en estos celulares dejará de funcionar WhatsApp desde agosto

Pelea en el concierto de Damas Gratis en el Movistar Arena / FOTO: Captura de pantalla
Bogotá

Periodista que asistió al concierto de Damas Gratis en Bogotá revela la causa que desató la batalla campal en el Movistar Arena

Messi | Foto: EFe
Messi

El gol que Messi eligió como el mejor de toda su carrera fue subastado por una millonaria cifra

Familiares de víctimas de la mina El Teniente en Chile - Foto EFE
Chile

"Está en curso una querella por cuasi delito de homicidio contra la dirección de la minera": investigan derrumbe de mina El Teniente en Chile que dejó 5 víctimas mortales

Luis Díaz y Daniel Muñoz | Foto: AFP
Daniel Muñoz

Daniel Muñoz dejó emotivo mensaje a Luis Díaz tras coronarse campeón de la Community Shield luego de vencer al Liverpool

Ronald Ojeda - Archivo
Secuestro Ronald Ojeda

Detienen en Chile a alias "Gordo Alex", presunto miembro del Tren de Aragua, implicado en el secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano