Colombia se destaca en ranking de la ONU: esta ciudad está entre los 10 mejores sitios para vivir en Latinoamérica
La Organización de las Naciones Unidas, a través de su programa ONU-Hábitat, promueve el desarrollo sostenible en ciudades mediante la transformación urbana, la asesoría en políticas públicas y la generación de conocimiento para mejorar la calidad de vida de las personas.
Cada año, esta entidad otorga el premio Hábitat LATAM, un reconocimiento al talento, la resiliencia y la visión de futuro de las ciudades latinoamericanas, bajo el lema: “América Latina no resiste en solitario. América Latina imagina, crea y transforma”.
¿Cómo se eligen las mejores ciudades?
El galardón se entrega en dos categorías: Ciudades y Personas. Ambas buscan destacar no solo logros visibles, sino también aspectos fundamentales como la dignidad, la justicia social, la sostenibilidad, la identidad compartida y el deseo de construir comunidades más equitativas y habitables.
El proceso de selección inicia con la elección de 50 ciudades semifinalistas, de las cuales se eligen las 10 mejores y finalmente se anuncian tres ganadoras. Los criterios evaluados incluyen:
- Eficiencia en los servicios públicos.
- Inclusión social y equidad territorial.
- Innovación urbana y gobernanza.
- Resiliencia climática y participación ciudadana.
En esta edición, se evaluaron ciudades con poblaciones entre 50 mil y un millón de habitantes, utilizando 85 indicadores alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.
Las ciudades seleccionadas como semifinalistas en esta edición fueron:
- Colón, Panamá
- Cuenca, Ecuador
- Curridabat, Costa Rica
- Florianópolis, Brasil
- La Serena, Chile
- Manizales, Colombia
- Mar del Plata, Argentina
- Mendoza, Argentina
- Mérida, México
- Piura, Perú
Orgullo colombiano: Manizales en el top 10
Ante el anuncio, José Fernando Olarte, secretario de Planeación de Manizales, expresó su orgullo por el reconocimiento durante el 10° Congreso de Iniciativas Clúster. “Es un honor y un orgullo estar entre las mejores, dentro de esa dinámica social que se vive en Manizales”, dijo.
Este reconocimiento resalta el esfuerzo de la ciudad en áreas como sostenibilidad, desarrollo económico, cultura ciudadana y gestión urbana.
Mención honorífica especial
Además del reconocimiento a las ciudades semifinalistas, ONU-Hábitat otorgará una mención honorífica a una ciudad que, aun sin clasificar como “ciudad media”, haya demostrado un compromiso ejemplar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y una visión clara de sostenibilidad a largo plazo.