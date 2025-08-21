NTN24
Jueves, 21 de agosto de 2025
Jueves, 21 de agosto de 2025
El galardón se entrega en dos categorías: Ciudades y Personas | Foto Canva
El galardón se entrega en dos categorías: Ciudades y Personas | Foto Canva
Colombia

Colombia se destaca en ranking de la ONU: esta ciudad está entre los 10 mejores sitios para vivir en Latinoamérica

agosto 21, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Manizales fue seleccionada como una de las 10 ciudades semifinalistas entre 15.000 participantes de América Latina.

La Organización de las Naciones Unidas, a través de su programa ONU-Hábitat, promueve el desarrollo sostenible en ciudades mediante la transformación urbana, la asesoría en políticas públicas y la generación de conocimiento para mejorar la calidad de vida de las personas.

o

Cada año, esta entidad otorga el premio Hábitat LATAM, un reconocimiento al talento, la resiliencia y la visión de futuro de las ciudades latinoamericanas, bajo el lema: “América Latina no resiste en solitario. América Latina imagina, crea y transforma”.

¿Cómo se eligen las mejores ciudades?

El galardón se entrega en dos categorías: Ciudades y Personas. Ambas buscan destacar no solo logros visibles, sino también aspectos fundamentales como la dignidad, la justicia social, la sostenibilidad, la identidad compartida y el deseo de construir comunidades más equitativas y habitables.

El proceso de selección inicia con la elección de 50 ciudades semifinalistas, de las cuales se eligen las 10 mejores y finalmente se anuncian tres ganadoras. Los criterios evaluados incluyen:

  • Eficiencia en los servicios públicos.
  • Inclusión social y equidad territorial.
  • Innovación urbana y gobernanza.
  • Resiliencia climática y participación ciudadana.

En esta edición, se evaluaron ciudades con poblaciones entre 50 mil y un millón de habitantes, utilizando 85 indicadores alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Las ciudades seleccionadas como semifinalistas en esta edición fueron:

  1. Colón, Panamá
  2. Cuenca, Ecuador
  3. Curridabat, Costa Rica
  4. Florianópolis, Brasil
  5. La Serena, Chile
  6. Manizales, Colombia
  7. Mar del Plata, Argentina
  8. Mendoza, Argentina
  9. Mérida, México
  10. Piura, Perú

Orgullo colombiano: Manizales en el top 10

Ante el anuncio, José Fernando Olarte, secretario de Planeación de Manizales, expresó su orgullo por el reconocimiento durante el 10° Congreso de Iniciativas Clúster. “Es un honor y un orgullo estar entre las mejores, dentro de esa dinámica social que se vive en Manizales”, dijo.

o

Este reconocimiento resalta el esfuerzo de la ciudad en áreas como sostenibilidad, desarrollo económico, cultura ciudadana y gestión urbana.

Mención honorífica especial

Además del reconocimiento a las ciudades semifinalistas, ONU-Hábitat otorgará una mención honorífica a una ciudad que, aun sin clasificar como “ciudad media”, haya demostrado un compromiso ejemplar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y una visión clara de sostenibilidad a largo plazo.

Temas relacionados:

Colombia

Ranking

Ciudades

Estilo de vida

América Latina

Vivienda

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La violación a las garantías fundamentales de Uribe son indiscutibles": Jaime Lombana, abogado del equipo de defensa del expresidente

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"A los familiares se les obliga a entrar encapuchados a esa cárcel": coordinador del Comité de DD.HH. de Vente Venezuela sobre graves condiciones a las que están expuestos los presos políticos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) - Foto: EFE
Albert Ramdin

Secretario general de la OEA reacciona a despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y América Latina

Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

¿En qué consiste la libertad "inmediata" para Álvaro Uribe ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá?

Laura Arenas, ciudadana colombiana
Deportaciones

El sueño americano de una madre hispana se truncó: un cáncer severo y el arresto de su esposo a manos de ICE la llevó a autodeportarse con su hijo

Kristi Noem anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Por orden de Trump pintarán de negro el muro fronterizo con México: "Será tan caliente al tacto que los inmigrantes ilegales ni siquiera lo intentarán"

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Estados Unidos

Expertos analizan hasta dónde podría llegar el despliegue militar de Estados Unidos y si podría darse un desembarco en terreno en Venezuela

Más de Entretenimiento

Ver más
Orquesta Filarmónica de Bogotá - Fotografía por Filarmónica de Bogotá
Cumpleaños

Bogotá cumple 487 años y lo celebra con el evento Metallica & Guns N´Roses Filarmónico

Tom Holland/ Spiderman - Fotos EFE
Spiderman

Así luce el nuevo traje de Spider-Man en el rodaje de la esperada película de Marvel

Guayacán Orquesta en On The Road
On the Road

La calle Guayacán Orquesta en Estados Unidos, un homenaje a la música colombiana que trasciende fronteras

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
José Andrés Martínez, futbolista venezolano - Foto: EFE
Vinotinto

Suenan las alarmas en la Vinotinto: el centrocampista 'Brujo' Martínez en duda para los cruciales partidos de septiembre de eliminatorias

Explosión

Explosión por fuga de gas dejó una docena de heridos en Anzoátegui

Selección Colombia Femenina - AFP
Copa América Femenina

Tres colombianas y ninguna venezolana: así quedó el once ideal de Copa América Femenina 2025

Cumbre Trump - Putin - AFP
Cumbre Trump-Putin

MINUTO A MINUTO Cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin: Trump dice que hubo acuerdo en muchos puntos y unos pocos quedaron pendientes

Liga colombiana - Foto: EFE
FIFA

FIFA anuncia importantes cambios que tendrán que aplicar obligatoriamente todas las ligas del mundo

Orquesta Filarmónica de Bogotá - Fotografía por Filarmónica de Bogotá
Cumpleaños

Bogotá cumple 487 años y lo celebra con el evento Metallica & Guns N´Roses Filarmónico

Patinador colombiano Santiago Vásquez | Foto: EFE
Patinaje

Colombia arrasó en patinaje y se impone con nuevas medallas de oro en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano