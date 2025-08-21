Colombia se destaca en ranking de la ONU: esta ciudad está entre los 10 mejores sitios para vivir en Latinoamérica

La Organización de las Naciones Unidas, a través de su programa ONU-Hábitat, promueve el desarrollo sostenible en ciudades mediante la transformación urbana, la asesoría en políticas públicas y la generación de conocimiento para mejorar la calidad de vida de las personas.

Cada año, esta entidad otorga el premio Hábitat LATAM, un reconocimiento al talento, la resiliencia y la visión de futuro de las ciudades latinoamericanas, bajo el lema: “América Latina no resiste en solitario. América Latina imagina, crea y transforma”.

¿Cómo se eligen las mejores ciudades?

El galardón se entrega en dos categorías: Ciudades y Personas. Ambas buscan destacar no solo logros visibles, sino también aspectos fundamentales como la dignidad, la justicia social, la sostenibilidad, la identidad compartida y el deseo de construir comunidades más equitativas y habitables.

El proceso de selección inicia con la elección de 50 ciudades semifinalistas, de las cuales se eligen las 10 mejores y finalmente se anuncian tres ganadoras. Los criterios evaluados incluyen:

Eficiencia en los servicios públicos.

Inclusión social y equidad territorial.

Innovación urbana y gobernanza.

Resiliencia climática y participación ciudadana.

En esta edición, se evaluaron ciudades con poblaciones entre 50 mil y un millón de habitantes, utilizando 85 indicadores alineados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Las ciudades seleccionadas como semifinalistas en esta edición fueron:

Colón, Panamá Cuenca, Ecuador Curridabat, Costa Rica Florianópolis, Brasil La Serena, Chile Manizales, Colombia Mar del Plata, Argentina Mendoza, Argentina Mérida, México Piura, Perú

Orgullo colombiano: Manizales en el top 10

Ante el anuncio, José Fernando Olarte, secretario de Planeación de Manizales, expresó su orgullo por el reconocimiento durante el 10° Congreso de Iniciativas Clúster. “Es un honor y un orgullo estar entre las mejores, dentro de esa dinámica social que se vive en Manizales”, dijo.

VEA TAMBIÉN NASA y MinCiencias impulsan programa para que colombianos participen en proyectos espaciales: así puede inscribirse o

Este reconocimiento resalta el esfuerzo de la ciudad en áreas como sostenibilidad, desarrollo económico, cultura ciudadana y gestión urbana.

Mención honorífica especial

Además del reconocimiento a las ciudades semifinalistas, ONU-Hábitat otorgará una mención honorífica a una ciudad que, aun sin clasificar como “ciudad media”, haya demostrado un compromiso ejemplar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y una visión clara de sostenibilidad a largo plazo.