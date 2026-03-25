Comando Sur de EE. UU. ejecuta nueva ofensiva en el Caribe: ataque a presunta narcolancha deja 4 muertos

Este miércoles, el Comando Sur de Estados Unidos informó que fuerzas militares del país llevaron a cabo un ataque contra una embarcación en el mar Caribe, presuntamente vinculada al tráfico de drogas, en el que murieron cuatro personas.

La operación, ejecutada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, consistió en una acción letal dirigida contra lo que se identificó como una narcolancha.

Según detalló el organismo a través de la red X, labores de inteligencia determinaron que la embarcación se desplazaba por una ruta conocida del narcotráfico en el Caribe y estaría involucrada en este tipo de actividades ilícitas.

"El 25 de marzo, bajo la dirección del #SOUTHCOM general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas", se lee en el mensaje del Comando Sur de EE. UU.

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"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Cuatro narcoterroristas varones murieron durante esta acción. Ningún integrante de las fuerzas militares de Estados Unidos resultó herido", añade el comunicado.

Desde el inicio de esta estrategia, impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump a comienzos de septiembre del año pasado, se han contabilizado más de 100 bajas en cerca de 50 operativos.

Las operaciones se han concentrado cerca de las costas de varios países en el Caribe, entre ellos Venezuela.

Hasta el momento, la Casa Blanca no baja la guardia contra los cárteles de América Latina.

Por ello, Washington argumenta que estas acciones "son necesarias para frenar el tráfico de drogas y las muertes por sobredosis".