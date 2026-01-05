Comisión Europea pide una transición en Venezuela que incluya a Machado y a Edmundo González

La Comisión Europea pidió este lunes una transición democrática en Venezuela que incluya al presidente electo Edmundo González Urrutia (hoy en el exilio), y a la líder de la oposición, Premio Nobel de la Paz y promotora del movimiento popular que determinó ese resultado electoral del 2024; María Corina Machado.

El pronunciamiento de la CE se da luego de la detención del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, tras la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela.

"Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado", dijo la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

A su juicio, ambos han luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos en Venezuela y lideraron en 2024 a la población de Venezuela a ejercer de forma pacífica su derecho a voto. Millones de venezolanos han votado por un cambio y apoyado a Edmundo González con una mayoría significativa".

"Merece la pena recordar que Nicolás Maduro carecía de la legitimidad de un líder elegido democráticamente. Y por tanto los acontecimientos facilitan la oportunidad de una transición democrática liderada por la población de Venezuela", dijo además Paula Pinho, portavoz comunitaria.

Venezuela amanece este lunes bajo el mandato de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro y designada como mandataria encargada, tras la orden del Tribunal Supremo de Justicia, completamente controlado por el chavismo.

Rodríguez ha emitido su primera declaración como gobernante lanzando un guiño a Estados Unidos al que llamó a dialogar.