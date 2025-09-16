Comisión investigadora de la ONU dice que se está cometiendo un "genocidio" en Gaza mientras Israel lanza un ataque terrestre contra el enclave palestino

Una comisión investigadora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) acusó este martes a Israel de cometer un "genocidio" en la Franja de Gaza, según informa, con el objetivo de "destruir a los palestinos" que viven en el enclave palestino. Además, culpó al primer ministro Benjamín Netanyahu, así como a otros altos cargos del país de instigarlo.

Aunque no habla en nombre de Naciones Unidas, la jefe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación, Navi Pillay, aseguró a la AFP que "se está produciendo un genocidio en Gaza" y subrayó que "la responsabilidad recae en el Estado de Israel".

Tras conocerse la acusación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel reaccionó y rechazó "categóricamente este informe sesgado y mentiroso", y pidió la resolución de la comisión investigadora.

Según la Cancillería, el reporte "se basa por completo en las falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros".

Es la primera vez que una comisión de investigación acusa a Israel de genocidio en Gaza, un término que Naciones Unidas no ha empleado hasta el momento. Sin embargo, la jefe de la comisión aseguró que dicho informe debería "incitar a los altos dirigentes de la ONU" a hacerlo.

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, indicó luego de publicarse el informe que veía "pruebas cada vez más evidentes" de un genocidio en el enclave palestino.

Es de subrayar que la zona se ha visto devastada por la ofensiva israelí en represalia al ataque del grupo extremista Hamás del 7 octubre de 2023 en Israel, que desencadenó un conflicto en la región que está por cumplir dos años.

El informe de la comisión concluye que, desde ese tiempo, las autoridades y fuerzas israelíes cometieron "cuatro de los cinco actos genocidas" enumerados en la Convención sobre el Genocidio de 1948.

La comisión mencionó, entre ellos, "matar a miembros del grupo, causar daños físicos o mentales graves a miembros del grupo, someter deliberadamente al grupo a condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial, e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo".

El informe se conoce en momentos en los que el Ejército israelí lanzó una gran ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, luego de que el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio visitara la región, respaldara su objetivo de erradicar a Hamás.