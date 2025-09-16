NTN24
Martes, 16 de septiembre de 2025
Martes, 16 de septiembre de 2025
Israel - Hamás

Comisión investigadora de la ONU dice que se está cometiendo un "genocidio" en Gaza mientras Israel lanza un ataque terrestre contra el enclave palestino

septiembre 16, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Conflicto en al Franja de Gaza - AFP
Conflicto en al Franja de Gaza - AFP
La jefe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación la ONU, Navi Pillay, aseguró que "se está produciendo un genocidio en Gaza" y subrayó que "la responsabilidad recae en el Estado de Israel".

Una comisión investigadora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) acusó este martes a Israel de cometer un "genocidio" en la Franja de Gaza, según informa, con el objetivo de "destruir a los palestinos" que viven en el enclave palestino. Además, culpó al primer ministro Benjamín Netanyahu, así como a otros altos cargos del país de instigarlo.

Aunque no habla en nombre de Naciones Unidas, la jefe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación, Navi Pillay, aseguró a la AFP que "se está produciendo un genocidio en Gaza" y subrayó que "la responsabilidad recae en el Estado de Israel".

o

Tras conocerse la acusación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel reaccionó y rechazó "categóricamente este informe sesgado y mentiroso", y pidió la resolución de la comisión investigadora.

Según la Cancillería, el reporte "se basa por completo en las falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros".

Es la primera vez que una comisión de investigación acusa a Israel de genocidio en Gaza, un término que Naciones Unidas no ha empleado hasta el momento. Sin embargo, la jefe de la comisión aseguró que dicho informe debería "incitar a los altos dirigentes de la ONU" a hacerlo.

Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, indicó luego de publicarse el informe que veía "pruebas cada vez más evidentes" de un genocidio en el enclave palestino.

Es de subrayar que la zona se ha visto devastada por la ofensiva israelí en represalia al ataque del grupo extremista Hamás del 7 octubre de 2023 en Israel, que desencadenó un conflicto en la región que está por cumplir dos años.

o

El informe de la comisión concluye que, desde ese tiempo, las autoridades y fuerzas israelíes cometieron "cuatro de los cinco actos genocidas" enumerados en la Convención sobre el Genocidio de 1948.

La comisión mencionó, entre ellos, "matar a miembros del grupo, causar daños físicos o mentales graves a miembros del grupo, someter deliberadamente al grupo a condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial, e imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo".

El informe se conoce en momentos en los que el Ejército israelí lanzó una gran ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, luego de que el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio visitara la región, respaldara su objetivo de erradicar a Hamás.

Temas relacionados:

Israel - Hamás

Conflicto

Medio Oriente

Guerra

Franja de Gaza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Las protestas en la Vuelta a España fueron un hito justificable o un acto bochornoso sin precedentes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué efectos tendría para Colombia la descertificación, por parte de Estados Unidos, de la lucha contra las drogas?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro/ María Claudia Tarazona - Fotos EFE
María Claudia Tarazona

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Francisco Barbosa, exfiscal de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

“La principal razón es que el gobierno Petro se alió con los criminales”: Exfiscal Francisco Barbosa sobre la posible descertificación de Colombia en la lucha antidroga

Aviones de combate y Nicolás Maduro - Fotos: AFP/EFE
Aviones de combate

"Es cuestión de tiempo y el cronómetro va en contra de Maduro": analista habla sobre la posibilidad de una acción de EE. UU. contra el régimen de Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro declara "deshechas" las comunicaciones con EE.UU. y califica de "extravagante" la revisión del barco pesquero venezolano

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Coronel en retiro asegura que no habrá ninguna invasión de parte de Estados Unidos a Venezuela

Trámite en embajada estadounidense - Foto de referencia Canva
Embajada de Estados Unidos

Este es el país en el que la embajada estadounidense suspendió el procesamiento de visas

Terremoto en Afganistán - Foto EFE
Terremoto

El terremoto en Afganistán de magnitud 6 deja 2.200 muertos, según nuevo balance oficial

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Rosinés Chávez, hija del difunto presidente venezolano, Hugo Chávez - Fotos: X
Dictadura

"Que viva la patria": registran el momento en que Rosinés, hija menor de Hugo Chávez, se enlista en la milicia de Venezuela

Candidatos a la Presidencia de Chile (AFP)
Chile

¿Quién ganó y quién perdió en el debate presidencial para los comicios de noviembre en Chile?

Donald Trump y Nicolás Maduro / FOTO: EFE
Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Coronel en retiro asegura que no habrá ninguna invasión de parte de Estados Unidos a Venezuela

Trámite en embajada estadounidense - Foto de referencia Canva
Embajada de Estados Unidos

Este es el país en el que la embajada estadounidense suspendió el procesamiento de visas

Terremoto en Afganistán - Foto EFE
Terremoto

El terremoto en Afganistán de magnitud 6 deja 2.200 muertos, según nuevo balance oficial

Foto: redes sociales
Recompensa por Maduro

Hombre desciende de un vehículo y arranca la valla con anuncios de recompensa por la captura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en la vía Colombia - Venezuela

Dos selecciones sudamericanas se juegan por el cupo a repechaje - Fotos: AFP
Eliminatorias Sudamericanas

Estos han sido los resultados de los partidos Bolivia vs Brasil, y Venezuela vs Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda