"Gaza está en llamas": ministro de Defensa de Israel anuncia que el Ejército avanza en el operativo para la toma total de la ciudad "y la derrota de Hamás”

Este martes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, envió un mensaje en redes sociales que confirma el avance del operativo del Ejército en la ciudad de Gaza, la más grande de la franja y principal objetivo de Israel.

"Gaza está en llamas", dijo el funcionario, que además señaló que las Fuerzas Armadas luchan para la liberación de los rehenes que siguen en manos del grupo terrorista Hamás.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) están atacando con mano dura las infraestructuras terroristas, y los soldados (...) están luchando valientemente para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás. No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión", agregó.

Asimismo, el Ejército israelí estimó que aún queda miles de militantes de Hamás que se resguardan en la zona: "sabemos que hay miles de terroristas de Hamás, entre 2.000 y 3.000, estamos avanzando hacia el centro".

Un portavoz del Ejército estimó que alrededor del "40 por ciento" de los residentes de la ciudad de Gaza se habían ido y se habían mudado al sur del territorio, dijo el oficial militar.

En paralelo, investigadores de la ONU publicaron un informe este martes que señala que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el presidente Isaac Herzog y el exministro de Defensa Yoav Gallant "incitaron a cometer un genocidio" en la Franja de Gaza.

La Comisión Internacional de Investigación Independiente de la ONU "concluye que el presidente israelí Isaac Herzog, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, incitaron a cometer un genocidio y que las autoridades israelíes no tomaron medidas contra ellos para castigar esta incitación".

Por su parte, Israel comunicó que "rechaza categóricamente" el informe de una comisión de investigación internacional independiente de Naciones Unidas.

"Israel rechaza categóricamente este informe sesgado y mentiroso y pide la disolución inmediata de esta comisión de investigación", indicó el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

Por su parte, a pesar de las crecientes críticas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ofreció el lunes un firme respaldo a la ofensiva cuando se reunió con Netanyahu.

"Creemos que tenemos un plazo muy corto para llegar a un acuerdo. Ya no tenemos meses, probablemente nos queden días y quizás algunas semanas", dijo a los periodistas al salir de Israel.

Rubio dijo que una solución diplomática en la que Hamás se desmilitarice sigue siendo la preferencia de Estados Unidos, aunque agregó: "A veces, cuando se trata de un grupo de salvajes como Hamás, eso no es posible, pero esperamos que pueda suceder".