Martes, 09 de septiembre de 2025
Franja de Gaza

Flotilla de activistas en la que viaja Greta Thunberg hacia la Franja de Gaza asegura que fue atacada por un dron; Guardia Costera de Túnez lo niega

septiembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
Las informaciones que apuntan a la presencia de un dron "carecen de fundamento", insistió la Guardia Nacional de Túnez en un comunicado publicado en Facebook.

En la noche del lunes, la flotilla con activistas y ayuda humanitaria que zarpó hacia la Franja de Gaza afirmó que uno de sus barcos fue atacado por un dron cerca de Túnez, pero sus organizadores se declararon "determinados" a proseguir y "romper el bloqueo israelí" contra el enclave palestino.

Más de mil personas recibieron el domingo en ese país del norte de África al grupo de unas 20 embarcaciones que salió a principios de mes desde Barcelona con destino al asediado territorio palestino.

En la flotilla viaja la ambientalista sueca Greta Thunberg, entre otras personalidades como el brasileño Thiago Avila, y tiene como objetivo "abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino" en el contexto de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

La Flotilla Global Sumud denunció en la red social Instagram que uno de sus barcos "fue impactado por un dron en aguas tunecinas".

El grupo compartió un video de una cámara de vigilancia instalada en el bote, en el que se oye un zumbido y después se ve a un activista levantar la vista, gritar y retroceder antes de que se oiga una explosión.

La flotilla afirmó que las seis personas a bordo se encontraban sanas y salvas, informó de daños materiales y denunció "actos de agresión destinados a hacer descarrilar la misión".

"Nuestra voluntad es más fuerte y estamos más determinados [que nunca] a romper el bloqueo contra Gaza", afirmó horas después un organizador de la flotilla, Ghassen Henchiri, ante una multitud en Túnez.

Por su parte, la Guardia Nacional tunecina dijo que "ningún dron" había sido detectado tras el anuncio de la flotilla.

"Según las conclusiones preliminares, se produjo un incendio en los chalecos salvavidas", aseguró Houcem Eddine Jebabli, portavoz de esa fuerza.

Las informaciones que apuntan a la presencia de un dron "carecen de fundamento", insistió la Guardia Nacional en un comunicado publicado en Facebook, en el que planteó la hipótesis de que el fuego se debió a un cigarrillo.

Los barcos de la Flotilla Global Sumud ("sumud" significa "resiliencia" en árabe) tienen previsto llegar a Gaza a mediados de septiembre para llevar ayuda humanitaria, tras dos intentos bloqueados por Israel en junio y julio.

Cabe recordar que la ONU declaró en agosto el estado de hambruna en el territorio palestino y advirtió de que 500.000 personas se encuentran en una situación "catastrófica".

