María Corina Machado se pronuncia sobre fin del TPS para venezolanos en Estados Unidos: "Venezuela será nuestro lugar seguro muy pronto"

La líder venezolana María Corina Machado compartió un comunicado firmado junto al presidente electo Edmund González sobre el fin del estatus de protección temporal (TPS) para venezolanos en Estados Unidos.

Machado afirmó que “Venezuela será nuestro lugar seguro muy pronto” y mostró su preocupación por la revocatoria del estatus.

“Seguimos con atención y preocupación la noticia sobre la revocación del estatus de protección temporal (TPS) que afectará a cientos de miles de ciudadanos venezolanos que en 2021 recibieron dicho beneficio en Estados Unidos”, expresó en la nota de prensa firmada también por González.

Expresó que el corazón de ambos “está con cada uno” de los venezolanos que se encuentran en lo que definió como “esta situación crítica” en Estados Unidos. “Trabajamos día y noche para alcanzar de las autoridades estadounidenses una revisión del caso y lograr la emisión de un estatus que los proteja. Lo hemos solicitado a la administración y al Congreso estadounidense a través de distintas gestiones permanentes”.

“Esta situación de angustia, incertidumbre y riesgo constante debe cesar, y ese fue el mandato que recibimos en las elecciones del 28 de julio: asegurarnos de que todos los venezolanos puedan regresar voluntariamente y estar protegidos dentro de su propio país”, compartió.

Además, mencionó que “ser venezolano no puede ser nunca más sinónimo de refugiado”. “Por eso, la mayor protección para cada venezolano, dentro y fuera de Venezuela, es recuperar la libertad de su patria, el valor de su pasaporte y contar un gobierno democrático que los defienda”, afirmó.

“A esa tarea estamos abocados y no descansaremos hasta que Venezuela, nuestra tierra común, sea nuevamente el hogar de todos y el lugar de reencuentro para millones de familias separadas por un régimen criminal”, concluyeron Machado y González.

Este viernes 7 de noviembre a las 11:59 p.m. vence el Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos en Estados Unidos. Después de esa hora, quienes no lograron renovar su permiso quedan sin protección migratoria y enfrentarán la posibilidad de deportación.