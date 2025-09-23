NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
La Noche

¿Cómo cambia el tablero en Venezuela el discurso de Trump en la ONU con dura advertencia a Maduro?

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El presidente del comité de Latin America Leadership Program de la Universidad de Georgetown, Pedro Mario Burelli, analizó el discurso del mandatario estadounidense durante la Asamblea General de la ONU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas con un mensaje directo para el cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar redes de narcotráfico catalogadas como terroristas.

En su discurso, el mandatario republicano indicó que su gobierno tomará medidas drásticas para desmantelar y borrar de la faz de la tierra dichas agrupaciones.

o

“Esas organizaciones torturan, mutilan y asesinan con impunidad. Son los enemigos de toda la humanidad y por esta razón, recientemente iniciamos a usar el supremo poder de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y a sus redes de tráfico dirigidas por Nicolás Maduro”, sentenció.

En entrevista con el programa La Noche de NTN24, el presidente del comité de Latin America Leadership Program de la Universidad de Georgetown, Pedro Mario Burelli, se refirió al panorama en la región y cómo cambia el tablero en Venezuela tras el discurso de Trump y la dura advertencia hacia Maduro.

“Lo que estamos viendo es una escalada programada dentro de un plan que es la respuesta definitiva de Donald Trump a un problema que conoció en su primera administración, pero la Fuerza Armada en ese momento no quiso enfrentarlo y esta vez sí le ha dado un plan que va en escalada, tiene objetivos claros y una fecha de terminación”, aseguró.

El invitado agregó que “todas las decisiones que ha tomado Trump van en contra” de lo que su enviado especial Richard Grenell “sigue vendiendo”.

“Aquí hay una posición muy clara del presidente (Trump) y ahora es que se están enterando en Caracas que se les acabó el margen de maniobra”, comentó.

Por otro lado, Burelli argumentó que “no existe un mecanismo probado de cómo se saca a un grupo de secuestradores” del poder en un país, pero sí es la primera vez en que “un país secuestrado por narcos se está enfrentando con la fuerza”.

o

“Eso es lo que el régimen en Caracas nunca esperó que iba a pasar porque siempre en los Estados Unidos había titubeo, inclusive en la primera administración del presidente Trump”, dijo.

Actualmente, la Administración del presidente Donald Trump lleva a cabo un despliegue militar en aguas del Caribe y de Latinoamérica para combatir carteles del narcotráfico, incluido al Cartel de los Soles atribuido a Maduro, por quien además ofrece 50 millones de dólares por su captura.

Las acciones militares estadounidenses han destruido varias presuntas narcolanchas provenientes de Venezuela, dejando 17 narcotraficantes muertos.



