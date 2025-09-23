NTN24
Estado de emergencia

Régimen de Maduro evalúa escalar del "estado de excepción" al estado de "conmoción exterior"

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Venezuela ya está bajo estado de excepción por decreto de Maduro que alega "guerra económica".

El régimen de Venezuela evalúa decretar el "estado de conmoción exterior", en los próximos días, en momentos de máxima tensión con Estados Unidos que ha desplegado sus tropas en el Caribe para combatir el Cartel de los Soles, del que responsabilizan a Maduro.

El anuncio lo hizo el propio Nicolás Maduro este martes al finalizar la marcha que convocó entre sus bases, luego de varios días de ejercicios militares en los que se entrenó con armas a civiles.

La convocatoria de hoy llegó hasta la avenida Bolívar, lo que generó un caos vehicular en la capital venezolana.

En su discurso, además de cuestionar la posición de Estados Unidos, Maduro hizo una propuesta: "Vamos a deliberar con la propuesta que ha llegado de el primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país, tenga el respaldo, la protección y la activación de toda las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra Venezuela".

El pasado 9 de agosto el régimen aprobó un decreto de emergencia económica por dos meses para hacer frente a la "guerra comercial inédita" ocasionada por la política arancelaria de Estados Unidos.

El decreto, prorrogable por 60 días, permite a Maduro "dictar todas medidas que considere necesarias para garantizar el desarrollo y crecimiento" del país latinoamericano.

En esta oportunidad le da carta blanca para actuar en materia de defensa, luego del adistramiento armamentístico que han recibido los colectivos, Milicias y Consejos Comunales, tradicionalmente fieles al él.

Este mismo martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dedicó parte de su discurso en la Asamblea General de la ONU a referirse a Maduro como parte de una red de "terroristas venezolanos y las redes de narcotráfico".

El mandatario republicano agregó en medio de su discurso que, aunque "muchas lanchas viajaban desde Venezuela", aparentemente transportando droga a los Estados Unidos, "ya no viajan", luego de una serie de reportes de su administración sobre ataques a embarcaciones en aguas del caribe.

"Ellos mataban decenas de miles de personas. Designé al Tren de Aragua, que es de Venezuela, como una organización terrorista. Lo designamos para poder matar a este cártel liderado por Maduro", expresó Trump en Nueva York, donde se está desarrollando la reunión de este año.

