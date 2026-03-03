Kristi Noem es criticada en el Congreso por ofensiva antimigratoria en Estados Unidos

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, fue objeto este martes de duras críticas por parte de legisladores demócratas por la amplia ofensiva contra la inmigración del gobierno de Donald Trump.

Noem comparece ante el Congreso por primera vez desde que Renee Good y Alex Pretti murieran por disparos de agentes federales en Mineápolis el 7 y el 24 de enero respectivamente, en medio de protestas ciudadanas en contra de las redadas.

Durante una audiencia en el Comité Judicial de la Cámara Alta, el senador Dick Durbin, demócrata del estado de Illinois, aseveró que bajo el liderazgo de Noem, el DHS "ha carecido por completo de brújula moral o de respeto por el estado de derecho".

"Los agentes del DHS han sembrado el caos en nuestras ciudades", dijo Durbin. "Patrullan las calles con equipo paramilitar y arrestan y detienen a personas por el color de su piel, su acento y el idioma que hablan".

Durbin aseveró que Noem lanzó "acusaciones infundadas de terrorismo doméstico" contra Good y Pretti tras sus muertes.

Noem, en su declaración inicial, defendió las acciones del gobierno. Afirmó que la detención de inmigrantes indocumentados en la frontera cayó a niveles históricamente bajos y que "casi tres millones de extranjeros ilegales" ya fueron expulsados de Estados Unidos.

"Nuestro departamento ha obtenido resultados históricos y ha hecho que nuestra comunidad sea más segura desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump", subrayó.