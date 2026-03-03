NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Martes, 03 de marzo de 2026
Estados Unidos

Kristi Noem es criticada en el Congreso por ofensiva antimigratoria en Estados Unidos

marzo 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Kristi Noem - EFE
Kristi Noem - EFE
La secretaria de Seguridad de EE. UU. comparece ante el Congreso tras la muerte de Renee Good y Alex Pretti en medio de protestas ciudadanas en contra de las redadas.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Kristi Noem, fue objeto este martes de duras críticas por parte de legisladores demócratas por la amplia ofensiva contra la inmigración del gobierno de Donald Trump.

Noem comparece ante el Congreso por primera vez desde que Renee Good y Alex Pretti murieran por disparos de agentes federales en Mineápolis el 7 y el 24 de enero respectivamente, en medio de protestas ciudadanas en contra de las redadas.

Durante una audiencia en el Comité Judicial de la Cámara Alta, el senador Dick Durbin, demócrata del estado de Illinois, aseveró que bajo el liderazgo de Noem, el DHS "ha carecido por completo de brújula moral o de respeto por el estado de derecho".

o

"Los agentes del DHS han sembrado el caos en nuestras ciudades", dijo Durbin. "Patrullan las calles con equipo paramilitar y arrestan y detienen a personas por el color de su piel, su acento y el idioma que hablan".

Durbin aseveró que Noem lanzó "acusaciones infundadas de terrorismo doméstico" contra Good y Pretti tras sus muertes.

Noem, en su declaración inicial, defendió las acciones del gobierno. Afirmó que la detención de inmigrantes indocumentados en la frontera cayó a niveles históricamente bajos y que "casi tres millones de extranjeros ilegales" ya fueron expulsados de Estados Unidos.

"Nuestro departamento ha obtenido resultados históricos y ha hecho que nuestra comunidad sea más segura desde el inicio del segundo mandato del presidente Trump", subrayó.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Kristi Noem

Migración

Congreso

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así ha sido la valiente causa de las mujeres iraníes contra el yugo del régimen del ayatolá Alí Jamenei, abatido este fin de semana

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Quita a Delcy su jugada más cómoda": Antonio De La Cruz habla de regreso de María Corina Machado a Venezuela y de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estados Unidos no está haciendo las tradicionales invasiones con botas en terreno, sino que está haciendo operaciones quirúrgicas": Arturo McFields sobre Operación Furia Épica

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"España están quedándose aislada": analista cuestiona decisión de Pedro Sánchez de oponerse al ataque contra el régimen de Irán

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - AFP
Estados Unidos

"Esta no es una supuesta guerra de cambio de régimen, pero el régimen sin duda cambió": secretario de Guerra de Estados Unidos sobre Operación Furia Épica en Irán

Conflicto en Medio Oriente - AFP
Israel

Israel bajo el fuego del régimen iraní en el tercer día de ataques en Medio Oriente

Irán - EFE
Ataque al régimen de Irán

"El régimen islámico y su ideología son una amenaza para todo el mundo": activista iraní exiliada en España

Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. confirma que tres cazas F-15 fueron derribados por error por parte de defensas de Kuwait

Más de Actualidad

Ver más
Piloto de combate que atacó Teherán esquiva un misil iraní lanzado en su dirección
Fuerza Aérea

Así quedó registrado el momento en el que un piloto de combate que atacó Teherán esquiva un misil iraní lanzado en su dirección

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Los venezolanos "necesitarán la legitimidad de elecciones justas y democráticas", señaló Marco Rubio

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Piloto de combate que atacó Teherán esquiva un misil iraní lanzado en su dirección
Fuerza Aérea

Así quedó registrado el momento en el que un piloto de combate que atacó Teherán esquiva un misil iraní lanzado en su dirección

Alejandro Gaviria | Foto: EFE
Crisis de la Salud

Dolor en Colombia por muerte de Kevin Acosta, el niño que padecía hemofilia: "el gobierno cruzó un umbral deshumanizante al culpar a la mamá", Alejandro Gaviria

Marco Rubio - AFP
Marco Rubio

Los venezolanos "necesitarán la legitimidad de elecciones justas y democráticas", señaló Marco Rubio

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Luto en Colombia. (Foto: Canva)
Asesinato

Concejal colombiano fue asesinado dentro de un negocio de venta de queso

Luis Suárez | Foto: AFP
Luis Suárez

Luis Suárez se encuentra destrozado tras causar, sin intención, la fuerte lesión de uno de sus rivales en el triunfo del Sporting de Lisboa: "Ha sido un momento difícil"

Accidente aéreo - Foto Aeronáutica Civil
Accidente

Accidente aéreo en Colombia: Aeronáutica Civil informa sobre estado de salud de los ocupantes de la aeronave que cubría la ruta Popayán-Cali

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre