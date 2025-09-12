NTN24
Viernes, 12 de septiembre de 2025
Javier Milei

¿Cómo se explica la derrota de Javier Milei en recientes elecciones en provincia de Buenos Aires?

septiembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La entrevista de Tomás Mosciatti
El periodista Diego Cabot analizó los hechos que podrían haber provocado una pérdida en el apoyo de “algunos sectores sociales” hacia Milei.

Diego Cabot, periodista e investigador del emblemático caso de las coimas en Argentina, habló en La Entrevista de Tomas Mosciatti sobre la reciente derrota del presidente Javier Milei en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

o

“Básicamente, a veces un discurso que te sirve para abrir o llegar a unos lugares, no te sirve para otras cosas. (…) Y Milei se empezó a alejar de un sector que lo había acompañado”, afirmó.

Mencionó que Milei por su discurso “contra la casta” pudo haber perdido el apoyo de algunos aliados claves.

 

El expresidente del Parlamento ucraniano Andrii Parubii (AFP)
Guerra en Ucrania

Fue asesinado el expresidente del Parlamento ucraniano y líder de las protestas proeuropeas de su país en 2014

Desaparición forzada en Nicaragua | Foto AFP News
Régimen de Nicaragua

Régimen de Daniel Ortega entregó muerto a un abogado que había sido detenido en medio de una redada dos semanas atrás

Ejercicios militares en Puerto Rico | Foto: EFE
Puerto Rico

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

