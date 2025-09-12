Javier Milei
¿Cómo se explica la derrota de Javier Milei en recientes elecciones en provincia de Buenos Aires?
El periodista Diego Cabot analizó los hechos que podrían haber provocado una pérdida en el apoyo de “algunos sectores sociales” hacia Milei.
Diego Cabot, periodista e investigador del emblemático caso de las coimas en Argentina, habló en La Entrevista de Tomas Mosciatti sobre la reciente derrota del presidente Javier Milei en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.
“Básicamente, a veces un discurso que te sirve para abrir o llegar a unos lugares, no te sirve para otras cosas. (…) Y Milei se empezó a alejar de un sector que lo había acompañado”, afirmó.
Mencionó que Milei por su discurso “contra la casta” pudo haber perdido el apoyo de algunos aliados claves.