NTN24
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Miércoles, 10 de septiembre de 2025
Argentina

¿Revés electoral para Milei en Buenos Aires es un traspié momentáneo o el inicio de un desgaste político más profundo?

septiembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
El debate con expertos en Ángulo de NTN24 sobre las recientes elecciones en Buenos Aires.

Hoy en Ángulo el análisis del duro golpe político para Javier Milei: en la Ciudad de Buenos Aires, su fuerza La Libertad Avanza obtuvo apenas el 34% frente al 47% del peronismo.

A esto se suman las crecientes denuncias de corrupción que involucran a su hermana, Karina Milei.

¿Qué significa esta derrota? ¿Se trata de un traspié momentáneo o del inicio de un desgaste político más profundo?

El debate con expertos en Ángulo de NTN24.

Temas relacionados:

Argentina

Gobierno de Argentina

Javier Milei

Elecciones en Argentina

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La única fe de vida es la ropa sucia": Sairam Rivas, esposa del preso político venezolano Jesús Armas quien cumple nueve meses de detención

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Venezolanos y haitianos con TPS podrán mantener sus beneficios hasta 2026: así será el trámite en Miami-Dade

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Revés electoral para Milei en Buenos Aires es un traspié momentáneo o el inicio de un desgaste político más profundo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica en España por eventual sanción de Estados Unidos al expresidente Zapatero por su relación con el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

"Estamos viviendo un conflicto absoluto con el único objetivo de desestabilizar a Maduro y alejarlo del poder": expertos analizan postura de EE. UU. frente al régimen venezolano

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Federico Gutiérrez y Alejandro Éder, alcaldes de Medellín y Cali, respectivamente
La Noche

"A qué presidente le puede chocar que unos alcaldes elegidos democráticamente vengan a Washington a defender a Colombia": Federico Gutiérrez y Alejandro Éder hablan de su visita a EE.UU.

Foto de ataque israelí en Catar (AFP)
Israel - Hamás

¿Se puede abrir un nuevo frente de enfrentamientos en Medio Oriente tras ataque israelí en Catar?

Foto de la Guardia Nacional en California (AFP)
California

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Bombardeos de Israel en Catar contra objetivos de Hamás - Foto: AFP
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Intentando bajar la tensión, Maduro decreta la Navidad desde el 1 de octubre

Más de Política

Ver más
María Corina Machado
María Corina Machado

"Falta poco para que Venezuela sea libre": María Corina Machado

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

"Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo a Venezuela resuelven su problema": presidente Petro tras despliegue de fuerzas navales en el mar Caribe

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson - AFP
Cartel de Los Soles

Desde Argentina hasta República Dominicana: Estos son los países que han declarado el Cartel de los Soles como "organización terrorista"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Laura Pérez jugadora de football americano - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

El fútbol americano, el deporte que sedujo Laura Pérez, quien se ha convertido en una de las pioneras de Colombia de esta disciplina

Caída en el ciclismo / FOTO: EFE
Ciclismo

El impactante momento en que un PNB causa aparatoso accidente contra ciclistas de la 'Vuelta al Táchira'

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

"Estamos a las puertas de la coronación de esta lucha": Antonio Ledezma habla sobre recientes acciones de Estados Unidos contra el régimen de Venezuela

Posibles cambios en el 11 titular de Colombia ante Venezuela - Foto AFP
Selección Colombia

Con Muñoz de vuelta a la titular y una novedad en la delantera: este sería el posible once inicialista de Colombia ante Venezuela

Donald Trump en el Despacho Oval (AFP)
Narcotráfico

¿Qué consecuencias tiene que EE. UU. haya atacado un barco con droga procedente de Venezuela?

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

Reconocido periodista deportivo español celebró el despliegue militar estadounidense contra el Cartel de los Soles: "Mano, tengo fe"

Carlos Lampe, arquero de la selección de Bolivia - Foto: EFE
Selección de Bolivia

Arquero de Bolivia celebró con la camiseta de Colombia la histórica clasificación al repechaje: "Se ganó el corazón de todos los colombianos"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal