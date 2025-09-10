¿Revés electoral para Milei en Buenos Aires es un traspié momentáneo o el inicio de un desgaste político más profundo?

Hoy en Ángulo el análisis del duro golpe político para Javier Milei: en la Ciudad de Buenos Aires, su fuerza La Libertad Avanza obtuvo apenas el 34% frente al 47% del peronismo.

A esto se suman las crecientes denuncias de corrupción que involucran a su hermana, Karina Milei.

¿Qué significa esta derrota? ¿Se trata de un traspié momentáneo o del inicio de un desgaste político más profundo?

El debate con expertos en Ángulo de NTN24.