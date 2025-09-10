Argentina
¿Revés electoral para Milei en Buenos Aires es un traspié momentáneo o el inicio de un desgaste político más profundo?
El debate con expertos en Ángulo de NTN24 sobre las recientes elecciones en Buenos Aires.
Hoy en Ángulo el análisis del duro golpe político para Javier Milei: en la Ciudad de Buenos Aires, su fuerza La Libertad Avanza obtuvo apenas el 34% frente al 47% del peronismo.
A esto se suman las crecientes denuncias de corrupción que involucran a su hermana, Karina Milei.
¿Qué significa esta derrota? ¿Se trata de un traspié momentáneo o del inicio de un desgaste político más profundo?
