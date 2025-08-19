NTN24
Como si se tratara de la película ‘Up’, trasladan completa una iglesia de 672 toneladas de un lugar a otro en Suecia

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
La iglesia tuvo que ser reubicada debido a la expansión de una mina.

La Iglesia de Kiruna, una emblemática construcción en el norte de Suecia, comenzó a ser trasladada entera este martes hacia un nuevo sitio debido a la expansión de una mina de hierro.

Se trata de una iglesia de madera roja de 672 toneladas que fue inaugurada en 1912 y cuya estructura es considerada como uno de los edificios más bellos del país nórdico.

o

Para la laboriosa mudanza se requerirán dos días, ya que se desplaza en remolques especiales a un ritmo de medio kilómetro por hora hasta su nuevo emplazamiento, el cual se encuentra a cinco kilómetros.

Antes de partir desde el centro histórico de la ciudad al nuevo sitio, el viaje de la iglesia fue bendecido por el obispo Åsa Nyström y la sacerdotisa Lena Tjärnberg, párroca de la misma.

Al tratarse de un traslado poco común, más de 10.000 personas se han reunido tras barreras de seguridad ubicadas en las calles para presenciar el viaje del templo luterano. Entre los asistentes al traslado se destaca el rey Carlos XVI Gustavo.

De acuerdo con las autoridades, la parte más complicada del traslado fue en el inicio debido a que el convoy tuvo que girar y bajar una ligera pendiente para llegar a la carretera principal por la que debía circular.

¿Cómo comenzó el traslado de la Iglesia?

Antes del histórico viaje, el terreno de la Iglesia de Kiruna tuvo que ser excavado, lo que permitió colocar grandes vigas amarillas debajo para poder levantarla con gatos hidráulicos y colocarla sobre los remolques.

o

Imágenes difundidas por medios de comunicación y agencias de noticias muestran la imponente iglesia movilizándose sobre los remolques en las calles, entera como si se tratara de la caricaturesca casa del anciano de la película ‘up’.

La iglesia tuvo que ser reubicada, así como todo el centro de Kiruna, con una población de 18.000 habitantes, debido a la gigantesca mina de hierro de la compañía LKAB que domina la región.

La exploración de dicha mina ha debilitado el terreno, incrementando el riesgo de derrumbe en ciertas zonas de la ciudad.

