Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Tras la publicación de este jueves en la que el Miami Herald reveló que la cúpula chavista, encabezada por la vicepresidente de la dictadura Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, habrían buscado persuadir a Estados Unidos de una transición pacífica del poder sin Nicolás Maduro, la agencia AP asegura este viernes que la propuesta, que fue rechazada por la Casa Blanca, planteaba que Maduro renuncie al poder en tres años.

Además agrega que Delcy asumiría como presidente hasta completar el actual período de seis años hasta enero de 2031. Según el funcionario, que fue informado sobre el plan y habló en condición de anonimato, Rodríguez prometió que, si se concretaba el plan, ella no se postularía a la reelección.

Por el momento la Casa Blanca mantiene todas las comunicaciones cortadas con el régimen madurista.

En primera instancia, el Miami Herald había revelado que jefes del régimen venezolano le habrían ofrecido a Estados Unidos una transición pacífica sin su líder, Nicolás Maduro.

El medio citado asegura que la vicepresidente Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, habrían promovido de discretamente ante Washington la idea de una transición política sin Maduro.

El artículo asevera que los dos jefes del régimen presentaron ante la unión americana dos propuestas formales este año, una en abril y la otra en septiembre.

Las propuestas señalarían que los hermanos Rodríguez suponen una versión más aceptable del chavismo para Washington, ya que ninguno ha sido acusado de formar parte una organización de narcotráfico.

Ante el artículo, Delcy Rodríguez se pronunció y aseguró que el medio Miami Herald no tiene "ni ética ni moral" al publicar un artículo que "favorece la mentira”.

En su canal de Telegram, la vicepresidenta del régimen venezolano afirmó: “FAKE!! (falso). Otro medio que se suma al basural de la guerra sicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña”.