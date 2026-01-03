Con casco y chalecos de seguridad, apareció Diosdado Cabello llamando a la calma en Venezuela

Vestido con chaleco y casco de seguridad, apareció en la televisión pública Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo antes de que Nicolás Maduro fuera declarado como "desaparecido" por Delcy Rodríguez.

VEA TAMBIÉN Trump confirma que Nicolás Maduro ha sido capturado y sacado de Venezuela o

Cabello estaba flanqueado por funcionarios de seguridad en un video transmitido por el canal del Estado, VTV, justo antes del amanecer.

En su mensaje, nada dijo de Nicolás Maduro, pero llamó a la calma al pueblo de Venezuela.

"Lo que ellos intentaron con las bombas y misiles que lanzaron lo lograron parcialmente. Digo parcialmente porque ellos esperaban que el Pueblo saliera desbocado, cobardemente. Aquí los cobardes quedaron en el pasado".

Dijo que el ataque de Estados Unidos fue "contra toda Venezuela, incluso contra aquellos que no tienen nada que ver contra la revolución".

Sin embargo dijo que a pesar de eso, estaban firmes "las fuerzas militares, policiales, el pueblo, presto para cualquier situación, para cualquier hecho que pretanda ir más allá de los ataques que cobardemente hicieron".

VEA TAMBIÉN Delcy Rodríguez asegura que desconocen el paradero de Maduro y Cilia Flores y exige fe de vida o

Hizo un llamado a las fuerzas de seguridad para "garantizar la paz. Quiero desde aquí llamar a la calma. Confíen en el liderazgo, en el alto mando político. Para la situacion que estamos atravesando: mucha calma, que nadie caiga en el desespero, no facilitarle las cosas al enemigo invasor. No es la primera batalla que han emprendido algunos creyendo que nos van a derrotar".