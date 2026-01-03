NTN24
Cae el régimen de Maduro

Trump confirma que Nicolás Maduro ha sido capturado y sacado de Venezuela

enero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
El presidente de Estados Unidos lo confirmó a través de su cuenta de Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó a través de su cuenta de Truth Social que Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, fue capturado y sacado del país junto con su esposa Cilia Flores.

El mandatario estadounidense aseguró además que en horas de la mañana de este sábado 3 de enero dará una conferencia de prensa en la que dará detalles de la operación que dio con la captura de Maduro.

Este es el mensaje de Donald Trump:

"Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país junto con su esposa. Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE. UU. Los detalles se darán a conocer próximamente. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a. m. en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención a este asunto!".

Delcy Rodríguez se pronunció sobre la captura de Maduro y señaló que “Desconocemos el paradero del presidente Maduro y de la primera dama. Exigimos a Trump fe de vida”.

Esto se conoció horas después de los reportes de fuertes explosiones y aviones sobrevolando en Caracas cerca de las 2:00 de la mañana, hora Venezuela.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran grandes incendios con columnas de humo, aunque sin elementos para ubicar con exactitud el lugar preciso de los estallidos, que parecen producirse en el sur y el este de la ciudad.

Donald Trump, que ha desplegado una flota de buques de combate en el Caribe, había afirmado que los días en el poder del mandatario Nicolás Maduro "están contados".

