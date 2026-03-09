Estos son los resultados de votaciones para la Cámara de Representantes en los departamentos que más definen curules en Colombia

Este domingo 8 de marzo, Colombia vivió una nueva jornada electoral para renovar el Congreso de la República, es decir que los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes.

La Registraduría Nacional reportó el 99,76 % de mesas escrutadas para las votaciones departamentales y la capital.

Las curules se distribuyen mayormente por circunscripción territorial:161 curules repartidas por departamentos y Bogotá.

La otras se reparten entre Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz -CITREP- (16 curules), Comunidades Afrodescendientes (2 curules), Comunidad Indígena (1 curul), Comunidad Raizal (1 curul), Colombianos en el Exterior (1 curul) y Estatuto de la Oposición (1 curul, la cual es asignada a la fórmula vicepresidencial que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales).

La Cámara refleja el voto en las regiones y, a medida que se avanza con el escrutinio total, se configura la representación política de cada territorio y se identifican los partidos que consolidan la fuerza local.

Así van los resultados de la Cámara de Representantes en los principales departamentos:

Cabe mencionar que el número de representantes por cada territorio varía. Por ejemplo, Bogotá escoge 18 representantes y los departamentos más pequeños eligen dos.

Bogotá (18 curules en disputa)

Partidos que lideran los votos:

Movimiento Político Pacto Histórico - 915.473 - 32,20 %

Partido Centro Democrático - 686.512 - 24,15 %

Partido Alianza Verde- 243.567 - 8,57 %

Antioquia (17 curules en disputa):

Partidos que lideran los votos:

Partido Centro Democrático - 742.902 - 32,46 %

Pacto Histórico Antioquia 394.081

Creemos - 285.354 - 12,47 %

Valle del Cauca (13 curules en disputa)

Partidos que lideran los votos:

Movimiento Político Pacto Histórico - 589.949 - 35,41 %

Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U - 273.993 - 16,45 %

Partido Centro Democrático - 186.592 - 11,20 %

Atlántico (7 curules en disputa)

Partidos que lideran los votos:

Partido Cambio Radical - 327.370 - 30,47 %

Pacto Histórico Atlántico - 269.814 - 25,11 %

Partido Liberal Colombiano - 196.117 - 18,25 %

Cundinamarca (7 curules en disputa)

Partidos que lideran los votos:

Movimiento Político Pacto Histórico - 288.256 - 25,85 %

Centro Democrático - Mira - 176.862 - 15,86 %

Partido Conservador Colombiano - 107.861 - 9,67 %