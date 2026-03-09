NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Lunes, 09 de marzo de 2026
Elecciones en Colombia

Estos son los resultados de votaciones para la Cámara de Representantes en los departamentos que más definen curules en Colombia

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Elecciones Cámara de Representantes Colombia - Registraduría Nacional
Elecciones Cámara de Representantes Colombia - Registraduría Nacional
Las curules se distribuyen mayormente por circunscripción territorial:161 curules repartidas por departamentos y Bogotá.

Este domingo 8 de marzo, Colombia vivió una nueva jornada electoral para renovar el Congreso de la República, es decir que los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes.

La Registraduría Nacional reportó el 99,76 % de mesas escrutadas para las votaciones departamentales y la capital.

o

Las curules se distribuyen mayormente por circunscripción territorial:161 curules repartidas por departamentos y Bogotá.

La otras se reparten entre Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz -CITREP- (16 curules), Comunidades Afrodescendientes (2 curules), Comunidad Indígena (1 curul), Comunidad Raizal (1 curul), Colombianos en el Exterior (1 curul) y Estatuto de la Oposición (1 curul, la cual es asignada a la fórmula vicepresidencial que ocupe el segundo lugar en las elecciones presidenciales).

La Cámara refleja el voto en las regiones y, a medida que se avanza con el escrutinio total, se configura la representación política de cada territorio y se identifican los partidos que consolidan la fuerza local.

Así van los resultados de la Cámara de Representantes en los principales departamentos:

Cabe mencionar que el número de representantes por cada territorio varía. Por ejemplo, Bogotá escoge 18 representantes y los departamentos más pequeños eligen dos.

Bogotá (18 curules en disputa)

o

Partidos que lideran los votos:
Movimiento Político Pacto Histórico - 915.473 - 32,20 %
Partido Centro Democrático - 686.512 - 24,15 %
Partido Alianza Verde- 243.567 - 8,57 %

Antioquia (17 curules en disputa):

Partidos que lideran los votos:
Partido Centro Democrático - 742.902 - 32,46 %
Pacto Histórico Antioquia 394.081
Creemos - 285.354 - 12,47 %

Valle del Cauca (13 curules en disputa)

Partidos que lideran los votos:
Movimiento Político Pacto Histórico - 589.949 - 35,41 %
Partido De La Unión Por La Gente - Partido De La U - 273.993 - 16,45 %
Partido Centro Democrático - 186.592 - 11,20 %

Atlántico (7 curules en disputa)

Partidos que lideran los votos:
Partido Cambio Radical - 327.370 - 30,47 %
Pacto Histórico Atlántico - 269.814 - 25,11 %
Partido Liberal Colombiano - 196.117 - 18,25 %

Cundinamarca (7 curules en disputa)

Partidos que lideran los votos:
Movimiento Político Pacto Histórico - 288.256 - 25,85 %
Centro Democrático - Mira - 176.862 - 15,86 %
Partido Conservador Colombiano - 107.861 - 9,67 %

Temas relacionados:

Elecciones en Colombia

Cámara de Representantes

Política

Colombia

Congreso

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Pese a captura de Maduro, el Cartel de los Soles sigue operando en Venezuela, asegura investigación de InSight Crime

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conocen nuevos detalles de la reunión que sostuvieron María Corina Machado y Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Política

Ver más
Ciudadanos colombianos ejercen su derecho al voto – Foto de referencia: EFE
Elecciones en Colombia

Elecciones Colombia 8 de marzo: además de la rama legislativa, estas son las tres consultas y sus respectivos precandidatos a la carrera presidencial

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump se reúne con Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca para aumentar presión sobre Irán

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Avión de combate despega de la base Akrotiri de la RAF | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Base militar británica en Chipre entra en alerta tras ataque con dron

Zootopía 2 - Foto: EFE
Zootopia 2

Zootopia 2 llegará al streaming: esta es la fecha y plataforma en la que se podrá disfrutar en América Latina

Tripulación internacional despega de Cabo Cañaveral rumbo a la EEI - AFP
Nasa

Las impresionantes imágenes que deja el despegue de la nueva misión de la NASA rumbo a la Estación Espacial

Ciudadanos colombianos ejercen su derecho al voto – Foto de referencia: EFE
Elecciones en Colombia

Elecciones Colombia 8 de marzo: además de la rama legislativa, estas son las tres consultas y sus respectivos precandidatos a la carrera presidencial

¿Por qué es trascendental que Francia despliegue su portaviones Charles de Gaulle en Oriente Medio?
Portaviones

¿Por qué es trascendental que Francia despliegue su portaviones Charles de Gaulle en Oriente Medio?

Marco Rubio y Gabriel Boric | Foto AFP
Marco Rubio

Marco Rubio anunció que EE. UU. retiró visas a tres funcionarios chilenos por “socavar la seguridad regional”

Remesas México | Foto referencia: Canva
Remesas

¿Quién envía las remesas a México desde países en los que no hay registro de ciudadanos mexicanos?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre