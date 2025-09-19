NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Donald Trump

Con impactante video, Trump confirma que las Fuerzas Armadas destruyeron otra embarcación cargada con droga en el Caribe

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
La destrucción de este embarcación, la cuarta desde que el Gobierno Trump desplegó a las Fuerzas Armadas en el sur del mar Caribe, fue confirmada por el mismo presidente republicano.

En medio de la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de manejar la organización narcotraficante Cartel de los Soles, Estados Unidos atacó una vez más a una embarcación que transportaba droga, presuntamente, hacia el norte del continente.

La destrucción de este embarcación, la cuarta desde que el Gobierno Trump desplegó a las Fuerzas Armadas en el sur del mar Caribe, fue confirmada por el mismo presidente republicano, que celebró y envió un contundente mensaje.

o

"Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos", señaló el presidente en su cuenta de Truth Social.

Asimismo, señaló que "la inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida por el narcotráfico con el objetivo de envenenar a estadounidenses".

"El ataque mató a tres narcoterroristas a bordo del buque, que se encontraba en aguas internacionales. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque", agregó.

Finalmente, fiel a su estilo, Trump envió un mensaje hacia los grupos ilegales que trafican drogas hacia Estados Uniodos: "DEJEN DE VENDER FENTANILO, NARCÓTICOS Y DROGAS ILEGALES EN ESTADOS UNIDOS Y DE COMETER VIOLENCIA Y TERRORISMO CONTRA ESTADOUNIDENSES", dijo.

En el video se ve cómo un avión estadounidense persigue por varios segundos al bote y luego, en un parpadeo, le lanza un contundente ataque que lo reduce a cenizas.

