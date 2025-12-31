NTN24
Miércoles, 31 de diciembre de 2025
Con pocos recursos y una crisis latente, ciudadanos venezolanos tratan de hacer del Año Nuevo una fecha de esperanza

diciembre 31, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Algunos dijeron a NTN24 que se trata de una Navidad muy diferente y recuerdan con nostalgia las de años anteriores.

La crisis sin precedentes en Venezuela ha limitado las celebraciones de fin de año de los ciudadanos que con pocos recursos económicos tratan de hacer una fecha de esperanza.

El deseo de la mayoría, sin embargo, es vivir en un país libre en democracia y ver el regreso de millones de jóvenes que tuvieron que abandonar su patria porque no encontraron futuro en Venezuela.

o

Algunos consideran que la celebración del Año Nuevo es una muestra de resiliencia, y aseguran a su vez que el 2025 ha sido uno de los años "más duros y difíciles".

"Creo que lo que mantiene el venezolano es su fuerza, su fe, su espiritualidad. Para adelante, Dios proveerá y esperemos que sean cambios muy buenos para el país", dijo María Teresa, ciudadana venezolana, a NTN24.

Algunos señalan que se trata de una Navidad muy diferente y recuerdan con nostalgia las de años anteriores en las que la familia estaba unida y con menos limitaciones.

Incluso hay quienes no sienten mucho el ambiente festivo, pues han tenido que trabajar hasta el último día del año porque necesitan llevar dinero a su hogar y comida a su mesa.

"Este año tuvo la venta floja para todo. Hay una atadura para ahorita para sobrevivir", expresó el ciudadano Hinaldo a los micrófonos de NTN24.

El sociólogo Samuel Pérez Hermida explica que esta es la realidad del venezolano y asegura que el segundo semestre del 2025 marcó a los ciudadanos, pues se ha agudizado la crisis y esto ha generado un fuerte impacto.

"La gente vive con la esperanza motivada por la resiliencia, con esa tensión permanente entre nuestra naturaleza, nuestra forma de ser social: expansiva, alegre, pero agobiados por la angustia, además por la tristeza del que está lejos, la ausencia, la nostalgia y la precariedad económica", explicó Pérez a NTN24.

Pero los ciudadanos señalan que, a pesar de la complejidad de vivir en Venezuela, debe haber al menos un momento de alegría. Por eso hacen grandes esfuerzos para tener al menos una pequeña celebración de fin de año, aunque marcada por un elemento que se ha vuelto común en los últimos años: la ausencia de familiares que han tenido que emigrar.

Expertos en conducta social coinciden que uno de los golpes más duros que ha recibido el venezolano por la crisis es la limitación de sus capacidades sociales.

o

Las celebraciones navideñas por años han sido un punto de encuentro y unión con familia y amigos en Venezuela, una tradición que se ha visto trastocada por las distintas crisis que ha enfrentado el país.

Con pocos recursos y una crisis latente, ciudadanos venezolanos tratan de hacer del Año Nuevo una fecha de esperanza

