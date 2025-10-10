“Con profunda gratitud recibo en nombre del pueblo de Venezuela”: María Corina Machado, tras ser galardonada con el Nobel de Paz

Este viernes, el Comité Noruego del Nobel otorgó a la líder opositora venezolana María Corina Machado el Premio Nobel de Paz 2025, un galardón a su arduo trabajo en la busca de la democracia de su país.

Un reconocimiento que destaca la ardua lucha y valentía que ha tenido esta mujer para enfrentarse a diferentes situaciones arbitrarias en medio de la tan anhelada libertad que añora para Venezuela.

"El Comité Noruego del Nobel ha decidido otorgar el Premio Nobel 2025 #NobelPeacePrize a María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", expresó este organismo.

Tras conocer esta noticia que llena de orgullo a la región, la líder opositora publicó en sus redes sociales un comunicado en el que agradece este galardón, que destaca que ha sido un trabajo de un pueblo que no se rinde a pesar de las difíciles pruebas a las que se han tenido que someter bajo el régimen de Nicolás Maduro y el chavismo.

“Con profunda gratitud, acepto el honor de recibir el Premio Nobel de la Paz, que me confiere el Comité Noruego del Nobel, y que recibo en nombre del pueblo de Venezuela, que ha luchado por su libertad con admirable coraje, dignidad, inteligencia y amor”, expresó Machado tras ser notificada de este galardón.

En el oficio, María Corina resaltó todas las represalias que han tenido que vivir los venezolanos que piensan diferente a la dictadura que durante 26 años ha sometido a una nación a la “opresión brutal y sistemática, caracterizada por detenciones, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales que constituyen crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado”.

A pesar de todas estas situaciones, la líder opositora resaltó la ardua lucha de un pueblo que no se ha dejado doblegar ante las intimidaciones; han “superado las barreras que el régimen” que, en su intento de dividirlos, por el contrario, los ha fortalecido: “Hemos unido a la nación en un anhelo poderoso”. Paz en Libertad”.

“Este premio es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar nuestra tarea”, manifestó Maria Corina Macho, quien destacó que de la mano de los aliados internacionales que se han sumado a esta causa logran el tan anhelado objetivo de que se concrete la tan anhelada “transición a la democracia en Venezuela”.

“Nuestro pueblo entendió que no puede haber paz sin libertad, y que conquistarla y defenderla requiere una enorme fuerza moral, espiritual y física. Venezuela será libre, y este logro propagará coraje y esperanza por todas las Américas, porque la libertad, la democracia y la prosperidad son los pilares que nos unen”, añadió.

Aprovecho la oportunidad para dedicar el Premio Nobel de Paz a cada uno de los venezolanos que junto a ella buscan y anhelan la tan anhelada libertad, para un país agobiado por el irrespeto y carente de democracia durante el último siglo.

“Ahora avanzamos con aún más fuerza, confianza y fe inquebrantable, porque vamos de la mano de Dios, hasta el final”, puntualizó la líder opositora María Corina Machado.