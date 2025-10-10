Machado ante el Premio Nobel de la Paz: "Es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad"

"Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso": han sido las primeras palabras de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, tras ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

VEA TAMBIÉN Premio Nobel de Paz para María Corina Machado, líder opositora venezolana o

Machado, desde la clandestinidad, ha desafiado al chavismo con los votos, logrando la victoria de Edmundo González en las elecciones del 2024 que Maduro se negó a reconocer.

Hoy recibe este reconocimiento del Comité Noruego del Nobel que ha decidido otorgarlo "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", señaló el propio organismo.

Para María Corina Machado, el reconocimiento es un motivo "para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia. Venezuela será libre!", remata.

VEA TAMBIÉN Esta es la última entrevista que concedió a NTN24 María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025 o

La tenacidad de la 'Dama de hierro' ha sido reconocida mundialmente, lo que la ha llevado a ser el rostro más importante de la esperanza por el regreso de la democracia a Venezuela.

"Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes", destacó el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes.

Según él, María Corina Machado, que vive en la clandestinidad, se ha impuesto como "una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida" y que ahora exige "elecciones libres y un gobierno representativo".

VEA TAMBIÉN "Una mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente": los elogios del presidente del Comité del Nobel para María Corina Machado o

El premio, que se entregará el 10 de diciembre en Oslo, consiste en una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.