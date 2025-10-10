NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
María Corina Machado

Machado ante el Premio Nobel de la Paz: "Es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad"

octubre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
El mundo entero ha tenido reacciones al reconocimiento de Machado, quien emocionada recibió la noticia en la clandestinidad.

"Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso": han sido las primeras palabras de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, tras ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

o

Machado, desde la clandestinidad, ha desafiado al chavismo con los votos, logrando la victoria de Edmundo González en las elecciones del 2024 que Maduro se negó a reconocer.

Hoy recibe este reconocimiento del Comité Noruego del Nobel que ha decidido otorgarlo "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", señaló el propio organismo.

Para María Corina Machado, el reconocimiento es un motivo "para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el Presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia. Venezuela será libre!", remata.

o

La tenacidad de la 'Dama de hierro' ha sido reconocida mundialmente, lo que la ha llevado a ser el rostro más importante de la esperanza por el regreso de la democracia a Venezuela.

"Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes", destacó el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes.

Según él, María Corina Machado, que vive en la clandestinidad, se ha impuesto como "una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida" y que ahora exige "elecciones libres y un gobierno representativo".

o

El premio, que se entregará el 10 de diciembre en Oslo, consiste en una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

 

