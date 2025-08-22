Con una maqueta de cartón: Coronel explica a Maduro cómo será la defensa de Venezuela cuando "el enemigo" llegue a La Guaira

Maduro se muestra activo en la defensa de su revolución con actos permanentes junto a sus aliados militares y civiles.

Para este domingo se tiene previsto que lleguen a las costas venezolanas las tropas estadounidenses que Trump envió para combatir al Cartel de los Soles, al que acusa de inundar de droga a Estados Unidos.

En una demostración de fuerza, Maduro ha ordenado activar a 4.5 integrantes de la Milicia Bolivariana, el grupo de civiles armados, dependientes de la Fuerza Armada.

Reunido con este grupo, Maduro escuchó la estrategia que tienen para defender al chavismo, asumiendo una invasión territorial de los estadounidenses.

El coronel Andrés Abreu, de la Milicia Nacional Bolivariana, explicó con una maqueta de cartón que "el enemigo" llegará por La Guaira y se activará la Milicia comunal "en perfecta fusión policial, militar y popular".

Este coronel aseguró que los milicianos están entrenados con "el método táctico de resistencia".

Asegura que un grupo de ingenieros al tener aviso, saldrá desde el kilómetro 0 de la autopista Caracas - La Guaira para poner obstáculos en la vía y provocar "el desgaste".

Dijo que otra "escuadra" estará en el sector La Pantalla estarán armamentos "colectivos", hasta vencer "al enemigo".

La explicación usando maquetas de cartón contrasta con la capacidad militar de los equipos enviados al Caribe.

Los buques de Estados Unidos son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.

El SS Iwo Jima a su salida de la Estación Naval de Norfolk - Foto Navy Petty Officer 1st Class Clay Whaley

También se ha conocido que hacen parte de estas iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe más de 4.000 marineros e infantes de marina, aviones espía P-8 y un submarino de ataque.

El pasado 14 de agosto partieron de Norfolk y Camp Lejeune, Carolina del Norte, sin precisar su destino, el Grupo Anfibio Listo para el Combate de Iwo Jima y la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines, capaz de realizar operaciones especiales en mar y tierra.

Se trata de más de 4.500 hombres que conforman una poderosa fuerza a bordo del buque insignia USS Iwo Jima y de los buques de transporte USS San Antonio y USS Fort Lauderdale, que ahora navegan en zonas que son responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos.

"He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento", dijo Nicolás Maduro quien convocó un desfile y registro de milicianos.