Maduro ordena alistamiento de la Milicia y reajusta planes de defensa ante "amenazas" de EE.UU.

"He considerado necesario y oportuno que sábado y domingo tengamos esta gran jornada de alistamiento", Nicolás Maduro convocó este jueves un desfile y registro de milicianos en medio del despliegue de buques de guerra de Estados Unidos en aguas del mar Caribe, como parte de una operación contra cárteles de droga.

VEA TAMBIÉN Estas son las características de los tres poderosos buques de guerra de Estados Unidos que se acercarán al límite del mar de Venezuela en las próximas horas o

El pasado 18 de agosto el líder del chavismo ya había anunciado un plan especial para desplegar más de 4,5 millones de milicianos en el país, principalmente en las sedes de cuarteles militares, plazas públicas centrales, terminales, estaciones eléctricas, entre otros.

Explicó que va a incorporar a la Milicia, tanto a organizaciones civiles como a los llamados 'Cuadrantes de Paz' liderados por la Policía Nacional Bolivariana con "la firme intención de afianzar las estrategias de seguridad ciudadana y mejorar la coordinación entre los cuerpos de seguridad y las comunidades del país".

Maduro además dijo que se reunirá con todos los componentes del sistema de defensa para ajustar los planes.

La prensa estadounidense reportó que Washington también planea enviar unos 4.000 marines a aguas cercanas a Venezuela.

El gobierno de Donald Trump desconoce las dos últimas reelecciones presidenciales de Maduro y le acusa de encabezar el llamado Cartel de los Soles, al que considera una organización criminal, por lo que aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a su captura.