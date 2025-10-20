Concejal Yorbin García detenido durante actos de plegaria por José Gregorio Hernández en Isnotú

Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional detuvieron al dirigente político y concejal de Un Nuevo Tiempo, Yorbin García en el pueblo de Isnotu; donde nació san José Gregorio Hernández y celebraba la canonización del "médico de los pobres".

Los actos han sido propicios para pedir por la liberación de todos los presos políticos, casi 900, en Venezuela.

Pero lejos de conceder amnistías, el régimen mantiene el brazo represor activo y los estados Lara y Trujillo han sigo los que más han sufrido, durante los últimos días, las detenciones arbitrarias.

La periodista Nitu Pérez Ozuna denunció que en Isnotu, mientras se celebraban los actos religiosos por José Gregorio Herández, fue detenido Yorbin García, devoto de JGH y activista de los derechos políticos.

El secuestro fue "realizado en el Santuario de la localidad durante la víspera de la canonización del doctor José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles", dijo Pérez Ozuna.

"Así celebra el régimen el evento católico", agregó.

Yorbin se describe en sus redes sociales como licenciado en Ciencias Políticas y Adminitrativas, defensor de la democracia

y Yorbin García concejal del municipio Rafael Rangel Edo. Trujillo.

En varias de sus publicaciones pasadas, aparece con los dirigentes de UNT y también en campañas a favor de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela en 2024.