Jueves, 25 de septiembre de 2025
Benjamín Netanyahu

"Condenaré a los líderes que, en lugar de condenar a los violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de Israel": Netanyahu antes de viajar a la Asamblea General de la ONU

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Francia, Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal y Bélgica anunciaron su reconocimiento a un Estado palestino.

Este jueves, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se pronunció sobre los países que en las últimas han reconocido a Palestina como Estado.

Antes de su viaje a Nueva York, donde se reunirá con Donald Trump y dará un discurso el viernes ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Netanyahu dio algunos adelantos de lo que será su intervención ante el organismo.

"En la Asamblea General diré nuestra verdad: la verdad de los ciudadanos de Israel, la verdad de los soldados, la verdad de nuestra nación", dijo Netanyahu en el aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, antes de su partida.

"Condenaré a aquellos líderes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de Israel", añadió refiriéndose al movimiento terrorista Hamás y su ataque sorpresa del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la actual guerra en Gaza.

Asimismo, el premier, quien desde noviembre de 2024 es objetivo de una orden de detención de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza, reiteró que la creación de un Estado palestino "no sucederá".

Las palabras de Netanyahu se dieron después de que, antes de participar en la Asamblea General, países como Francia, Reino Unido, Canadá, Australia, Portugal y Bélgica anunciaron su reconocimiento a un Estado palestino.

El primer ministro israelí también tiene previsto durante su viaje reunirse por cuarta vez con el presidente estadounidense Donald Trump.

"Hablaré con él de las grandes oportunidades que nos han traído nuestras victorias, así como de nuestra necesidad de cumplir los objetivos de la guerra: traer de vuelta a todos nuestros rehenes, derrotar a Hamás y ampliar el círculo de paz que se ha abierto para nosotros", declaró.

En las últimas semanas, el ejército israelí está llevando una gran ofensiva en Ciudad de Gaza, el mayor centro urbano del territorio palestino, que obligó a cientos de miles de personas a huir hacia el sur de la Franja.

Este nuevo operativo de las Fuerzas de Defensa de Israel le ha generado a Netanyahu un rechazo generalizado por parte de varias naciones del mundo que lo acusan de cometer "genocidio".

Por su parte, aliados de Israel como Estados Unidos, han reiterado que la única manera de acabar con el conflicto es acabando con Hamás.

