NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
La Vinotinto

Filtran camiseta que estrenaría La Vinotinto de cara a 2026: "Deberían estar baratas porque la selección no clasificó al Mundial"

noviembre 21, 2025
Por: Luis Cifuentes
La Vinotinto tras el juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
La selección venezolana tendría su indumentaria lista para el próximo año.

La selección venezolana todavía no olvida el duro golpe en las Eliminatorias Sudamericanas que derivó en su eliminación del Mundial 2026 tras sufrir una goleada ante Colombia por 6 a 3.

Luego de la dura eliminación, la Vinotinto ha afrontado varios partidos amistosos de cara a la reconstrucción para preparar las clasificatorias al Mundial 2030. En la última doble jornada de la FIFA, La Vinotinto derrotó a Australia por la mínima diferencia y días después cayó ante Canadá por 2 a 0.

Recientemente, se filtraron las imágenes de la que sería la camiseta alterna de La Vinotinto para afrontar el 2026.

Footy Headlines, portal especializado en indumentaria deportiva, mostró varias imágenes de lo que sería el uniforme alterno de la Vinotinto cuando dispute partidos en calidad de visitante.

Se trata de una camiseta que resalta por el blanco con los colores de la bandera venezolana en el torso. Además, se observan bordes de color dorado sobre todo en el cuello y los colores amarillo, azul y rojo sobre los hombros.

La ausencia del color vinotinto llamó la atención dado que es el color característico de la camiseta titular.

La reacción de los aficionados no se hizo esperar, teniendo en cuenta que la selección venezolana no disputará el Mundial de 2026. A su vez, criticaron que no aparezca el escudo y tampoco las estrellas en la bandera de Venezuela.

Deberían estar baratas porque la selección no clasificó al Mundial”; “Colores al revés y sin estrellas”; “Está bien fea la verdad como le pones el nombre de tu país a las camisas de tu selección”; “¿Qué pasó con el escudo?”; “Peor sin técnico”, fueron algunos comentarios en redes sociales.

Cabe resaltar que tras quedar eliminada del Mundial 2026, La Vinotinto no disputará ningún torneo oficial, por lo que la indumentaria se utilizará únicamente para los encuentros amistosos.

Temas relacionados:

La Vinotinto

Selección de Venezuela

Fútbol

Eliminatorias Sudamericanas

Camiseta

