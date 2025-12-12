NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Irán

Irán arresta a la activista ganadora del Premio Nobel 2023 Narges Mohammadi

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Narges Mohammadi - Foto AFP
Mohammadi, de 53 años, quien fue arrestada por última vez en noviembre de 2021, ha pasado gran parte de la última década en prisión.

Las fuerzas de seguridad iraníes arrestaron violentamente este viernes a la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, durante una ceremonia en memoria de un abogado fallecido a principios de este mes, según informaron sus simpatizantes.

Mohammadi, a quien se le concedió un permiso temporal de prisión en diciembre de 2024, fue detenida junto con otros activistas en la ceremonia en memoria del abogado Khosrow Alikordi, quien fue encontrado muerto en su oficina la semana pasada, según informó su fundación en X.

También en X, el esposo de Mohammadi, Taghi Rahmani, residente en París, informó que la habían arrestado en la ceremonia en la ciudad oriental de Mashhad junto con su compañera y destacada activista Sepideh Gholian.

Alikordi, de 45 años, era un abogado que había defendido a clientes en casos delicados, incluyendo a personas arrestadas durante la represión de las protestas nacionales que estallaron en 2022.

Su cuerpo fue encontrado el 5 de diciembre, y grupos de derechos humanos exigieron una investigación sobre su muerte, que, según la ONG noruega Irán Human Rights, "tenía serias sospechas de asesinato de Estado".

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, publicó imágenes de Mohammadi, quien no llevaba el pañuelo que las mujeres están obligadas a usar en público en la república islámica, asistiendo a la ceremonia junto con un grupo de simpatizantes de Alikordi.

Se informó que gritaron consignas como "¡Viva Irán!", "Luchamos, morimos, no aceptamos humillación" y "Muerte al dictador" en la ceremonia que, según la tradición islámica, conmemoraba siete días desde la muerte de Alikordi.

Otras imágenes transmitidas por canales de televisión en persa con sede fuera de Irán mostraron a Mohammadi subido a un vehículo con un micrófono y animando a la gente a corear consignas.

Sus dos hijos gemelos recibieron el Premio Nobel en Oslo en su nombre en 2023, y no los ha visto en 11 años. Mohammadi declaró el mes pasado, en un mensaje con motivo del cumpleaños número 19 de sus gemelos, que se le había prohibido permanentemente salir de Irán.

Sin embargo, se ha mantenido desafiante fuera de la cárcel, negándose a usar el velo, dirigiéndose a públicos extranjeros por videoconferencia y reuniéndose con activistas en todo Irán.

