Lunes, 22 de septiembre de 2025
Palestina

Legisladores de EE. UU. respondieron al reconocimiento de un Estado palestino por parte de Australia, Canadá y Reino Unido: "sólo recompensa a los carniceros y violadores de Hamás”

septiembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Capitolio de Washington DC (AFP)
Este reconocimiento por parte de algunos de los tradicionales aliados occidentales de Israel supone un cambio diplomático histórico.

Varios países de varias partes del mundo se preparan para reconocer un "Estado palestino" este lunes cuando inicie la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en un importante giro diplomático que provocó la ira de Israel.

Esto se da después del reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal el domingo, lo que aumentó la presión sobre Israel en momentos que intensifica su guerra en Gaza.

Este reconocimiento por parte de algunos de los tradicionales aliados occidentales de Israel supone un cambio diplomático histórico, condenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y criticado por Estados Unidos.

Tras esto, Netanyahu se pronunció en declaraciones emitidas por su oficina: "Tengo un mensaje claro para esos dirigentes que reconocieron un Estado palestino después de la horrenda masacre del 7 de octubre: le están dando una enorme recompensa al terrorismo".

"Y tengo otro mensaje para ustedes: eso no sucederá. No se establecerá ningún Estado palestino al oeste del río Jordán", agregó.

Asimismo, el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Brian Mast, emitió una declaración en respuesta al reconocimiento formal de Australia, Canadá y el Reino Unido de un "Estado de Palestina".

“El reconocimiento de un ‘Estado de Palestina’ es una señal de virtud vacía que sólo recompensa a los carniceros y violadores de Hamás”, dijo.

Dicha declaración fue compartida por otros legisladores, incluido el miembro del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes y del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes Carlos Gimenez.

