Jueves, 15 de enero de 2026
María Corina Machado ya está en la Casa Blanca para crucial encuentro con el presidente Donald Trump tras la captura de Maduro

enero 15, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia Reuters
Machado y Trump compartirán un almuerzo privado a las 12:30 p.m hora del este en el "Private Dining Room" (comedor privado) de la Casa Blanca.

La líder democrática venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunirá personalmente por primera vez con el presidente Donald Trump este jueves, días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro.

Machado recibió el Premio Nobel de la Paz en octubre por su lucha contra la dictadura venezolana. El día que recibió el premio fue la última vez que habló con Trump, según declaró al programa "Hannity" de Fox News a principios de este mes.

El pasado mes de diciembre, Machado salió de Venezuela, donde se había refugiado, para viajar a Noruega a recoger el premio. Declaró a Hannity que planeaba regresar a su país lo antes posible.

Machado, de 58 años, se ocultó tras las elecciones de 2024, cuando el régimen de Nicolás Maduro proclamó su reelección de forma fraudulenta.

Maduro se encuentra ahora en prisión en la ciudad de Nueva York, enfrentando cargos de narcotráfico después de que Estados Unidos lo capturara en un operativo militar el 3 de enero en Caracas.

Delcy Rodríguez se juramentó el 5 de enero como presidenta encargada del régimen y gobierna Venezuela bajo la supervisión de Estados Unidos.

De hecho, este miércoles 14 de enero, el presidente Trump informó que sostuvo una "larga conversación" con Rodríguez, a quien describió como "fantástica" y dijo que su administración se está llevando muy bien con Caracas.

"Acabamos de tener una gran conversación hoy, y ella es una persona fantástica. Quiero decir, es alguien con quien hemos trabajado muy bien. Marco Rubio está lidiando con eso, yo me ocupé de ello esta mañana. Tuvimos una llamada, una llamada larga. Hablamos de muchas cosas y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela", expresó Trump.

En contraste, tras la captura de Maduro, Trump descartó la idea de trabajar con Machado, diciendo que "ella no tiene el apoyo dentro o el respeto dentro del país", por lo que la reunión de este jueves puede ser de vital importante para la Nobel de Paz.

Trump dijo días atrás a Fox News que Venezuela tardará tiempo en llegar a un punto en el que pueda celebrar elecciones. "Tenemos que reconstruir el país. No podrían celebrar elecciones", dijo. "Ni siquiera sabrían cómo celebrar unas elecciones ahora mismo".

Se tiene pautado que Machado y Trump compartan un almuerzo a las 12:00 p.m hora del este. Posteriormente, a la 1:00 p.m., se llevará a cabo una conferencia de prensa ofrecida por la Secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

La agenda de la líder venezolana continuará por la tarde a las 3:00 p.m. con reuniones en el Capitolio, donde se encontrará primero con senadores y posteriormente con congresistas del poder legislativo estadounidense.

