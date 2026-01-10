NTN24
Sábado, 10 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

Confirman la excarcelación de Virgilio Laverde, coordinador juvenil de Vente Venezuela

enero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Virgilio Laverde, preso político excarcelado en Venezuela. (Comité de DDHH de Vente Venezuela)
La ONG Foro Penal indicó que Laverde es la décima persona que sale de prisión tras anuncio del régimen sobre excarcelaciones.

El Comité de Derechos Humanos del partido político Vente Venezuela confirmó, este sábadom, que fue excarcelado el preso político Virgilio Laverde.

“Confirmamos la excarcelación de Virgilio Laverde, coordinador juvenil de Vente Venezuela en el estado Bolívar, secuestrado desde el 15 de agosto del 2024, por funcionarios del CICPC. ¡Nunca debió estar tras las rejas!”, escribió el Comité.

La organización mencionó que “hoy, tras más de un año y 4 meses finalmente” Virgilio “podrá reencontrarse con su familia”.

“Seguimos alzando la voz por la libertad de todos los presos políticos”, concluyó en el anuncio el Comité.

La ONG Foro Penal, por su parte, confirmó que la excarcelación de Virgilio Laverde es apenas la décima desde el anuncio del régimen, el pasado jueves, sobre la salida de prisión de varios presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro en medio de los ataques de Estados Unidos del pasado sábado 3 de enero.

“Hace poco fue excarcelado otro preso político, Virgilio Laverde, coordinador Juvenil de Vente Venezuela. Van 10 excarcelaciones hasta ahora. Se mantienen 810”, mencionó Foro Penal.

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

