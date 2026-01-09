NTN24
Viernes, 09 de enero de 2026
Excarcelaciones en Venezuela

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

enero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Vicente Pilieri, hijo del periodista y dirigente político Biagio Pilieri, y Helen Karina Balza, sobrina de Aracelis Balza, dirigente de Vente Venezuela, celebraron la excarcelación de sus familiares.

Después de más de un año en el centro de detención El Helicoide de Caracas, el excandidato presidencial y exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, y el periodista Biagio Pilieri recuperaron su libertad. Márquez estuvo detenido un año y dos días, mientras que Pilieri permaneció encarcelado exactamente un año, cuatro meses y doce días.

Ambos forman parte del primer grupo de presos políticos excarcelados por el régimen venezolano tras la captura y extracción del dictador Nicolás Maduro en la operación militar ejecutada por Estados Unidos el pasado 3 de enero.

La ONG Foro Penal ha verificado la liberación de nueve personas: José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe, Miguel Moreno da Pena (españoles), Rocío Sanmiguel (doble nacionalidad), Biagio Pilieri, Enrique Márquez, Larrio Sorio y Aracelis Vaz.

o

Pese al anuncio del jueves por parte de Jorge Rodríguez sobre la excarcelación de "un grupo importante" de presos, Foro Penal advierte que son 811 los presos políticos que continúan en las cárceles de la dictadura venezolana. Las cifras indican que menos del 1% de los prisioneros políticos han sido liberados hasta el momento.

Vicente Pilieri, hijo del periodista y dirigente político Biagio Pilieri, quien fue excarcelado este jueves en Caracas, celebró la liberación de su padre y aseguró que “es un rayo de luz al final del túnel”.

A su vez, describió que su padre "sufre de fibromialgia, hipertensión, problemas gástricos” “Tenía que cumplir con una dieta en específico, la cual no estaba pudiendo cumplir", explicó.

“Como mi padre está en libertad, deseo de todo corazón que todos los presos políticos puedan ser liberados”, pidió Pilieri.

o

Por su parte Helen Karina Balza, sobrina de Aracelis Balza, dirigente de Vente Venezuela excarcelada aseguró que “toda la familia está muy contenta”. “Cuando nos llamaron fue una emoción muy grande”, agregó.

Aracelis Balza, dirigente del movimiento Vente Venezuela en el estado de Trujillo, fue detenida el 19 de octubre tras publicar un video de apoyo a María Corina Machado. Su sobrina Helen Karina relató en La Noche de NTN24 que durante los primeros días no sabían su paradero.

Sobre su detención, Helen Karina detalló que “los primeros días no sabíamos dónde se encontraba y al mes llamaron a su hija para que fuera a Caracas por temas de salud”.

